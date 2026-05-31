پی آئی اے کا بعد از حج آپریشن شروع، پہلی پرواز جدہ سے کراچی پہنچ گئی

ویب ڈیسک May 31, 2026
قومی ایئرلائن پی آئی اے نے بعد از حج آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا جس کے تحت پہلی حج پرواز حجاج کرام کو لے کر جدہ سے کراچی پہنچ گئی۔

ترجمان پی آئی اے کے مطابق پرواز پی کے 860 کے ذریعے 100 سے زائد حجاج کرام وطن واپس پہنچے۔ کراچی ایئرپورٹ پر حجاج کرام کا استقبال پی آئی اے کے ڈسٹرکٹ مینیجر عمر خان اور دیگر افسران نے کیا جبکہ حجاج کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے گئے۔

پی آئی اے کا بعد از حج آپریشن 30 جون تک جاری رہے گا جس دوران قومی ایئرلائن جدہ اور مدینہ منورہ سے اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ اور کوئٹہ کے لیے خصوصی پروازیں آپریٹ کرے گی۔

ترجمان کے مطابق بعد از حج آپریشن کے دوران مجموعی طور پر 213 پروازیں چلائی جائیں گی جن کے ذریعے 53 ہزار سے زائد پاکستانی حجاج کرام کو وطن واپس لایا جائے گا۔

پی آئی اے کا کہنا ہے کہ حجاج کرام کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں جبکہ آپریشن کی نگرانی چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) پی آئی اے خود کر رہے ہیں۔

 
