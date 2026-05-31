حملے روکو ورنہ وفاداری ختم، طالبان امیر کی ٹی ٹی پی کو وارننگ، پاکستان غیر مطمئن

طالبان رویے میں ٹھوس تبدیلی نہیں آئی، دہشت گرد نیٹ ورکس میں افغانوں کی بھرتی جاری

کامران یوسف May 31, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

پاکستان کو یہ یقین دلانے کی کوشش میں کہ وہ اسلام آباد کے سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے، طالبان حکومت نے غیر رسمی طور پر یہ پیغام پہنچایا ہے کہ طالبان کے سپریم لیڈر ہبت اللہ اخوندزادہ نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کو وارننگ دی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر حملے روک دے ورنہ وہ طالبان کی وفاداری سے محروم ہو سکتی ہے۔

ایک معتبر پاکستانی ذریعے نے دی ایکسپریس ٹریبیون کو بتایا کہ یہ پیغام طالبان حکومت کی اس وسیع تر کوشش کا حصہ تھا جس کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ وہ افغان سرزمین سے کام کرنے والی ٹی ٹی پی اور دیگر عسکریت پسند تنظیموں کو لگام دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔

تاہم ذریعے کے مطابق پاکستان نے اس اقدام کو ناکافی اور اس جوہر سے عاری قرار دیا ہے جو زمین پر کوئی معنی خیز تبدیلی لانے کے لیے درکار ہے۔

اس معاملے سے واقف حکام نے بتایا کہ متعلقہ حکام کے اندر جاری جائزہ یہ ہے کہ طالبان کی حالیہ یقین دہانیوں کا مقصد بین الاقوامی اور علاقائی دباؤ کو کم کرنا لگتا ہے۔

ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ پاکستان کا جائزہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ افغانستان سے کام کرنے والے دہشت گرد گروپوں کے بارے میں طالبان حکومت کے رویے میں کوئی ٹھوس تبدیلی نہیں آئی ہے۔

طالبان حکام کے ان بار بار کے دعووں کے باوجود کہ انہوں نے اسلام آباد کے خدشات کو دور کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، دہشت گرد نیٹ ورکس میں افغان شہریوں کی بھرتی کا سلسلہ جاری ہے۔

اہلکار کے مطابق طالبان قیادت کا خیال ہے کہ ایسے اقدامات وقت حاصل کر سکتے ہیں اور پاکستان کی طرف سے دباؤ کو کم کر سکتے ہیں، لیکن اسلام آباد اب بھی غیر مطمئن ہے۔

مسئلہ قابلِ تصدیق کارروائی کی عدم موجودگی کا ہے۔اگرچہ بداعتمادی بدستور موجود ہے لیکن تعلقات میں مزید بگاڑ کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

انتہا پسندانہ پالیسیوں کے باعث افغان طالبان رجیم عالمی تنہائی کا شکار

Express News

افغانستان میں بندوق کا قانون؛  طالبان رجیم کے ہاتھوں انصاف کا قتل، عدالتیں یرغمال

پاکستان اور طالبان حکومت کے سینئر حکام نے اپریل کے پہلے ہفتے میں چین کے شہر ارومچی میں ایک ہفتہ طویل بات چیت کی تھی ۔

بیجنگ نے ارومچی مذاکرات کو تعمیری اور مثبت قرار دیا اور کہا تھا کہ امید ہے یہ عمل دونوں پڑوسیوں کے درمیان ایک جامع افہام و تفہیم کا باعث بنے گا۔

ان روابط کے باوجود پاکستان کو مسلسل دہشت گردانہ حملوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ سکیورٹی خدشات کے باوجود اگر بہتری کا کوئی حقیقی امکان نظر آئے تو اسلام آباد مذاکرات کے ایک اور دور میں شرکت کے لیے تیار ہے۔

وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین کے بعد جاری ہونے والے ایک مشترکہ اعلامیے میں پاکستان اور چین نے افغانستان سے کام کرنے والے دہشت گرد گروپوں کے لاحق خطرے کو تسلیم کیا اور کابل پر زور دیا کہ وہ ٹی ٹی پی، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور دیگر دہشت گرد نیٹ ورکس جیسی تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے۔

پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کئی مہینوں سے موجود ہے۔ وقتاً فوقتاً سرحد کے ساتھ فوجی تصادم سامنے آتا ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں متعدد کراسنگ پوائنٹس پر سرحدی جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں دونوں طرف جانی نقصان ہوا اور اہم تجارتی راستے عارضی طور پر بند ہو گئے۔

اس وقت مزید تلخی آئی جب پاکستان نے افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے سرحد پار حملے کیے۔

کابل کی جانب سے وقتاً فوقتاً سفارتی روابط اور یقین دہانیوں کے باوجود پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وعدوں اور اقدامات کے درمیان فرق بداعتمادی کو ہوا دے رہا ہے اور دوطرفہ تعلقات میں بامعنی بہتری کو روک رہا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان عام انتخابات؛ پنجاب پولیس کے 5ہزار اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دیں گے

Express News

کراچی میں بجلی بحران؛ الیکٹرک بس سروس متاثر،  روٹس  معطل ہونے کا خدشہ

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر انتخابی مہم کے لیے گلگت بلتستان پہنچ گئے

Express News

عدالتی حکم کے باوجود کارروائی؛ گیسٹ ہاؤسز درخواست گزار سی ڈی اے کیخلاف عدالت پہنچ گئے

Express News

لاڑکانہ؛ پسند کی شادی کرنے پر میاں بیوی قتل، لڑکی کا باپ گرفتار

Express News

ساؤتھ ایئر کا ڈیرہ اسماعیل خان کیلئے باقاعدہ پروازیں شروع کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو