اے آئی سے پاکستان کی آؤٹ سورسنگ صنعت کو خطرات

پیشرفت سے کال سینٹرز، فری لانسنگ اور بی پی او شعبوں میں ملازمتیں متاثر ہونیکا خدشہ

فراز احمد May 31, 2026
کراچی:

مصنوعی ذہانت (AI) اب محض تحقیقاتی اداروں یا ٹیکنالوجی کمپنیوں تک محدودتصور نہیں رہی، بلکہ یہ عالمی معیشت اور لیبر مارکیٹ کو تیزی سے تبدیل کرنے والی طاقتور حقیقت بن چکی ہے۔

اینتھروپک کے کلاڈ ماڈلز، اوپن اے آئی ودیگرکمپنیوں کی حالیہ پیش رفت نے یہ خدشات بڑھادیے ہیں کہ دنیا بھرمیں لاکھوں ابتدائی اورریموٹ وائٹ کالر ملازمتیں بتدریج نہیں، بلکہ ساختی طور پر ختم ہوسکتی ہیں۔

ماہرین کے مطابق مصنوعی ذہانت اب صرف فیکٹریوں یا کم مہارت والے کاموں تک محدودنہیں رہی، بلکہ کسٹمر سپورٹ، انتظامی امور، اکاؤنٹنگ، ٹرانسکرپشن، رپورٹ نویسی، سافٹ ویئر معاونت، ڈیٹاپروسیسنگ اور معمول کے تجزیاتی کام بھی انجام دینے کی صلاحیت حاصل کر رہی ہے، یہی وہ شعبے ہیں جنہوں نے گزشتہ دودہائیوں میں عالمی آؤٹ سورسنگ صنعت کی بنیادرکھی۔

پاکستان میں آؤٹ سورسنگ اور آئی ٹی خدمات ملکی برآمدات اور نوجوانوں کے روزگارکاایک اہم ذریعہ بن چکی ہیں، مالی سال 2024-25 میں کال سینٹرز اور بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ سے 328 ملین ڈالرکی برآمدی آمدن حاصل ہوئی،جبکہ مجموعی آئی ٹی اور آئی ٹی سے وابستہ خدمات کی برآمدات 3 ارب ڈالر سے تجاوزکرگئیں،ملک بھر میں ہزارسے زائد رجسٹرڈکال سینٹرز اورسیکڑوں چھوٹی آؤٹ سورسنگ کمپنیاں غیر ملکی گاہکوں کو خدمات فراہم کررہی ہیں۔

دس لاکھ پاکستانی فری لانسرز عالمی منڈی میں خدمات انجام دے رہے ہیں،جن میں اکثریت 30 سال سے کم عمر افرادکی ہے۔

ماہرین کاکہناہے کہ پاکستان کی آؤٹ سورسنگ صنعت کم لاگت اور انگریزی جاننے والی افرادی قوت کی وجہ سے ترقی کرسکی، تاہم جدید اے آئی سسٹمز اس برتری کوچیلنج کررہے ہیں۔

مصنوعی ذہانت پر مبنی ڈیجیٹل ایجنٹس اب کسٹمر شکایات نمٹانے، دستاویزات کی پروسیسنگ،اسپریڈشیٹس کے تجزیے اورکوڈنگ میں معاونت جیسے کام کم انسانی نگرانی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔

دوسری جانب پاکستان میں ہر سال لاکھوں گریجویٹس روزگار کی منڈی میں داخل ہوتے ہیں،جبکہ مینوفیکچرنگ، تعمیرات اورسرکاری ملازمتوں میں مواقع محدودہیں، بیرون ملک روزگارکے امکانات بھی خلیجی ممالک میں مقامی افرادی قوت کو ترجیح دینے اور امیگریشن پالیسیوں کے باعث سکڑرہے ہیں۔

ماہرین خبردارکرتے ہیں کہ اگر مصنوعی ذہانت عالمی سطح پر آؤٹ سورسنگ کی طلب کم کردیتی ہے، تو پاکستان کو نوجوانوں کی بے روزگاری،کمزورمعاشی سرگرمیوں اورزرمبادلہ کی آمدمیں کمی جیسے مسائل کاسامناکرناپڑسکتاہے،چونکہ آئی ٹی برآمدات کم درآمدی لاگت کے ساتھ قیمتی ڈالرزفراہم کرتی ہیں، اس لیے اس شعبے میں سست روی ملکی معیشت پر بھی اثر اندازہوسکتی ہے۔

ماہرین کاکہناہے کہ یہ بحران نئے مواقع بھی پیداکرسکتاہے،مصنوعی ذہانت کے نظاموں کی نگرانی، تربیت، آڈٹنگ،سائبرسیکیورٹی،کلاؤڈانفراسٹرکچر، ڈیٹاانجینئرنگ اور اے آئی کمپلائنس جیسے شعبوں میں طلب بڑھ رہی ہے۔

اس مقصدکیلیے پاکستان کو تعلیمی نظام اور تربیتی پروگراموں میں اصلاحات کرتے ہوئے جدیدکمپیوٹنگ،ڈیٹاسائنس، مصنوعی ذہانت اور خصوصی تکنیکی مہارتوں پر توجہ دیناہوگی۔
اے آئی سے پاکستان کی آؤٹ سورسنگ صنعت کو خطرات

