افغان کمیونٹی کا برلن میں بڑا احتجاجی مظاہرہ، طالبان رجیم مخالف نعرے

عالمی برادری اور یورپی ممالک طالبان رجیم کے ساتھ نرمی کی پالیسی چھوڑ کر فوری دباؤ بڑھائیں، مظاہرین

ویب ڈیسک June 01, 2026
facebook whatsup

برلن کی سڑکیں طالبان رجیم مخالف نعروں سے گونج اٹھیں، جہاں افغان کمیونٹی نے بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔

بندوق کے زور پر مسلط طالبان رجیم کیخلاف داخلی مزاحمتی تحریکوں کے ساتھ ساتھ اب دیارِ غیر میں بھی عوامی مزاحمت شدت اختیار کر گئی  ہے۔

افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق جرمنی کے دارالحکومت برلن میں سیکڑوں افغان شہری  طالبان رجیم کی جابرانہ پالیسیوں کیخلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاجی مظاہرے میں خواتین سمیت مختلف طبقۂ فکر سے تعلق رکھنے والے افغان باشندوں نے بھرپور شرکت  کی اور طالبان مردہ باد کے فلک شگاف نعرے بلند کیے۔

رپورٹ کے مطابق افغان مظاہرین نے طالبان رجیم کی خواتین کی تعلیم اور روزگار پر پابندیوں کے خلاف شدید احتجاج کیا اور اس صورت حال پر عالمی مداخلت کا مطالبہ بھی کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ  طالبان رجیم کی ناقص اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان میں غربت اور بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے۔

افغان مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری اور یورپی ممالک طالبان رجیم کے ساتھ نرمی کی پالیسی چھوڑ کر فوری دباؤ بڑھائیں۔

دوسری جانب عالمی ماہرین  کا کہنا ہے کہ طالبان رجیم کیخلاف اندرونِ ملک اور بیرونِ ملک ابھرتی ہوئی مزاحمتی تحریکیں، افغان طالبان کے عوامی حمایت اور مکمل کنٹرول کے دعوؤں کی قلعی کھول رہی ہیں۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، ڈگمگاتی معیشت اور  عالمی سفارتی تنہائی اس بات کا پیش خیمہ ہےکہ یہ رجیم جلد قصۂ پارینہ بننے کے قریب ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

اسرائیل کا لبنان سے فائر کیے گئے پروجیکٹائلز کو روکنے کا دعویٰ

Express News

این ویڈیا نے اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس جدید ترین ونڈوز لیپ ٹاپ پروسیسر لانچ کردیا

Express News

اسرائیل کا لبنان کے تاریخی قلعے پر قبضہ، سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس طلب کرلیا

Express News

سیٹلائٹ تصاویر نے غزہ کی تباہی کی نئی داستان سنا دی، پورے پورے علاقے نقشے سے مٹ گئے

Express News

امریکا نے چینی کمپنیوں پر اے آئی چپس کی برآمدی پابندیاں مزید سخت کر دیں

Express News

ڈچ پولیس کی حاملہ خاتون کو گھسیٹنے کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو