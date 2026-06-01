سعودیہ ائیر کی پرواز جدہ سے 400 سے زائد حجاج کرام کو لیکر کراچی پہنچ گئی

کراچی: سعودیہ ائیر کی پرواز جدہ سے 400 سے زائد حجاج کرام کو لے کر کراچی ائیرپورٹ پہنچ گئی۔
ذرائع کے مطابق سعودی ائیر لائن حج آپریشن کے لیے بوئنگ 777 طیارے استعمال کر رہی ہے جس کے ذریعے حجاج کو سعودی عرب سے پاکستان منتقل کیا جا رہا ہے۔
کراچی ائیرپورٹ پر پہنچنے والے حجاج کرام کا پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی، ایف آئی اے امیگریشن اور ائیرپورٹ سیکیورٹی فورس حکام کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔
لاہور میں بھی پہلی سعودی پرواز SV-5734 حاجیوں کو لیکر پہنچ گئی، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے حجاج کا استقبال کیا۔
ترجمان کے مطابق پی آئی اے کا حج آپریشن 30 مئی سے 30 جون تک جاری رہے گا، پی آئی اے جدہ اور مدینہ منورہ سے اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ اور کوئٹہ کی پروازیں آپریٹ کرے گا، پی آئی اے بعد از حج آپریشن میں کُل 213 پروازیں آپریٹ کرے گا جن کے ذریعے سے 53 ہزار سے زائد حجاج کرام وطن واپس پہنچیں گے۔
پی آئی اے نے حجاج کرام کی خدمت کی خاطر تمام اقدامات مکمل کرلیے ہیں اور آپریشن کی نگرانی سی ای او پی آئی اے کررہے ہیں۔