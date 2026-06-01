سعودیہ ائیر کی پرواز جدہ سے 400 سے زائد حجاج کرام کو لیکر کراچی پہنچ گئی

ائیرپورٹ پر سرکاری حکام نے حجاج کرام کا استقبال کیا

ویب ڈیسک June 01, 2026
facebook whatsup

کراچی: سعودیہ ائیر کی پرواز جدہ سے 400 سے زائد حجاج کرام کو لے کر کراچی ائیرپورٹ پہنچ گئی۔

ذرائع کے مطابق سعودی ائیر لائن حج آپریشن کے لیے بوئنگ 777 طیارے استعمال کر رہی ہے جس کے ذریعے حجاج کو سعودی عرب سے پاکستان منتقل کیا جا رہا ہے۔

کراچی ائیرپورٹ پر پہنچنے والے حجاج کرام کا پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی، ایف آئی اے امیگریشن اور ائیرپورٹ سیکیورٹی فورس حکام کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔

لاہور میں بھی پہلی سعودی پرواز SV-5734 حاجیوں کو لیکر پہنچ گئی، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے حجاج کا استقبال کیا۔ 

ترجمان کے مطابق پی آئی اے کا حج آپریشن 30 مئی سے 30 جون تک جاری رہے گا، پی آئی اے جدہ اور مدینہ منورہ سے اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ اور کوئٹہ کی پروازیں آپریٹ کرے گا، پی آئی اے بعد از حج آپریشن میں کُل 213 پروازیں آپریٹ کرے گا جن کے ذریعے سے 53 ہزار سے زائد حجاج کرام وطن واپس پہنچیں گے۔

پی آئی اے نے حجاج کرام کی خدمت کی خاطر تمام اقدامات مکمل کرلیے ہیں اور آپریشن کی نگرانی سی ای او پی آئی اے کررہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان عام انتخابات؛ پنجاب پولیس کے 5ہزار اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دیں گے

Express News

کراچی میں بجلی بحران؛ الیکٹرک بس سروس متاثر،  روٹس  معطل ہونے کا خدشہ

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر انتخابی مہم کے لیے گلگت بلتستان پہنچ گئے

Express News

عدالتی حکم کے باوجود کارروائی؛ گیسٹ ہاؤسز درخواست گزار سی ڈی اے کیخلاف عدالت پہنچ گئے

Express News

لاڑکانہ؛ پسند کی شادی کرنے پر میاں بیوی قتل، لڑکی کا باپ گرفتار

Express News

ساؤتھ ایئر کا ڈیرہ اسماعیل خان کیلئے باقاعدہ پروازیں شروع کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو