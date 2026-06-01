پاکستانی طالبعلم نے امریکہ میں سائنس کمیونیکیشن کے شعبے میں ممتاز اعزاز حاصل کرلیا

سید محمد ابوبکر نے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی صحافت کے موضوع پر تحقیق کی

نمائندہ ایکسپریس June 01, 2026
پاکستانی طالبعلم اور محقق سید محمد ابوبکر نے امریکہ کی معروف جارج میسن یونیورسٹی سے سائنس کمیونیکیشن کے شعبے میں ممتاز اعزاز حاصل کرکے ملک کا نام روشن کر دیا۔

موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی صحافت کے موضوع پر تحقیق کرنے والے سید محمد ابوبکر کو "جو وِٹے اسپیشل ریکگنیشن اِن سائنس کمیونیکیشن لیڈرشپ" ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ امریکی ریاست ورجینیا میں واقع جارج میسن یونیورسٹی میں منعقدہ تقریب کے دوران یہ ایوارڈ سید محمد ابوبکر کو سائنس کمیونیکیشن کے میدان میں نمایاں تحقیقی خدمات اور پی ایچ ڈی پروگرام میں شاندار تعلیمی کارکردگی کے اعتراف میں دیا گیا۔

یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغیات کے ایسوسی ایٹ پروفیسر اور پی ایچ ڈی پروگرام کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کرس کلارک کے مطابق سید محمد ابوبکر موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق ابلاغ اور ماحولیاتی صحافت کے شعبے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور اس وقت پاکستانی صحافیوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کی رپورٹنگ میں درپیش چیلنجز پر تحقیق کر رہے ہیں۔

اعزاز حاصل کرنے پر سید محمد ابوبکر نے کہا کہ جنوبی ایشیا اور ہندوکش ہمالیہ کا خطہ موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہو رہا ہے، اس لیے عوام تک درست اور بروقت معلومات کی فراہمی ناگزیر ہے۔ ان کے مطابق میڈیا موسمیاتی خطرات سے متعلق آگاہی پیدا کرنے اور متاثرہ آبادیوں کو بروقت خبردار کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔

ابوبکر 2024 سے جارج میسن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی اسکالر اور گریجویٹ ٹیچنگ اسسٹنٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ ماضی میں متعدد بین الاقوامی اعزازات بھی حاصل کر چکے ہیں اور ان کی تحریریں مختلف قومی و بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں شائع ہو چکی ہیں۔
