ہماری مدد نہ کی گئی تو ہم مزید زندہ نہیں رہ سکتے، صومالیہ میں یرغمال پاکستانیوں کا ویڈیو پیغام

یاسر خان اور دیگر پاکستانیوں نے حکومت سے اپنی زندگیوں کی بھیک بھی مانگی

اسٹاف رپورٹر June 01, 2026
facebook whatsup

صومالی قذاقوں کے ہاتھوں یرغمال بنے 10 پاکستانیوں کی نئی ویڈیو سامنے آگئی جس میں وہ حکومت سے اقدامات کرنے کا مطالبہ اور اپنی زندگیوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق صومالی قذاقوں کے ہاتھوں یرغمال پرائیوٹ جہاز آنر 25 میں سوار 10 پاکستانی عملے کے اراکین کی نئی ویڈیو سامنے آئی۔

اس ویڈیو میں یاسر خان اور دیگر پاکستانی حکومت پاکستان سے اپنی زندگیوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یاسر خان نے کہا کہ 42 روز سے یرغمال ہیں جبکہ ہمیں پینے کیلیے گدلا پانی دیا جارہا ہے۔ 

مزید پڑھیں

Express News

کھانا ختم، جہاز کا گندا پانی پی رہے ہیں، صومالیہ میں یرغمال پاکستانی کی دلخراش ویڈیو سامنے آگئی

Express News

صومالیہ میں یرغمال پاکستانیوں کی بازیابی کیلیے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع

یاسر خان نے ویڈیو میں گندے پانی سے بھری بوتل ہاتھ میں اٹھاکر حکومت پاکستان کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہم بدحالی میں وقت گزار رہے ہیں 24 گھنٹے میں ایک بار ابلے ہوئے چاول کھاتے ہیں۔

انہوں نے وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل، صدر پاکستان اور دیگر متعلقہ حکام سے جلد از جلد مدد اور بازیابی کیلیے اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری مدد نہ کی گئی تو ہم مزید جی نہیں پائیں گے۔

یاسر خان نے بتایا کہ ہماری کمپنی قذاقوں سے بات چیت نہیں کررہی اور مسلسل غلط بیانی سے کام لے رہی ہے، ہمیں یہاں سے نکال کر گھروں کو بھجوایا جائے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی: میاں بیوی پر بہیمانہ تشدد کرنے والے 2 ملزمان مبینہ پولیس مقابلے کے بعد گرفتار

Express News

گلگت بلتستان میں خواتین ووٹرز کا وزن بڑھ گیا، متعدد حلقوں میں نتائج پر اثر انداز ہوں گی

Express News

ارکان پارلیمنٹ کی رہائش کیلیے فیملی سوٹس؛ بجٹ میں ڈیڑھ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز

Express News

پاکستان کی سمندری تجارت میں اہم بہتری، کراچی اور گوادر بندرگاہوں کی اہمیت مزید بڑھ گئی

Express News

بیرون ملک سفری پابندیوں کے کیس میں اسلام آباد ہائیکورٹ کا بڑا فیصلہ

Express News

خیبر پختونخوا میں آندھی اور بارش؛ دیواریں و چھتیں گرنے سے اب تک 2 افراد جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو