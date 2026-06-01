مقبول ترین اسمارٹ فونز کی فہرست جاری، شیاؤمی نے تہلکہ مچا دیا

ٹاپ ٹرینڈنگ فہرست میں شیاؤمی نے سام سنگ کو پہلی پوزیشن سے محروم کر دیا

ویب ڈیسک June 01, 2026
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ٹیکنالوجی کمپنی شیاؤمی کے نئے اسمارٹ فون نے گزشتہ ہفتے کی ٹاپ ٹرینڈنگ فہرست میں سام سنگ کو پہلی پوزیشن سے محروم کر دیا۔

مقبول ترین اسمارٹ فونز کی نئی فہرست درج ذیل ہے:

فہرست کے مطابق شیاؤمی 17 ٹی پرو فائیو جی (نئی انٹری) پہلے، سام سنگ گلیکسی اے 57 فائیو جی دوسرے جبکہ شیاؤمی 17 ٹی فائیو جی (نئی انٹری) تیسرے نمبر پر رہا۔

سام سنگ گلیکسی ایس 26 الٹرا فائیو جی چوتھی، سام سنگ گلیکسی اے 17 فائیو جی پانچویں، شیاؤمی 17 میکس فائیو جی چھٹی اور ایپل آئی فون 17 پرو میکس ساتویں پوزیشن رہی۔

آٹھویں نمبر پر شیاؤمی ریڈمی نوٹ 15 فائیو جی (گلوبل)، نویں پر سونی ایکسپیریا 1 ایٹ فائیو جی اور دسویں پر شیاؤمی پوکو ایکس ایٹ پرو فائیو جی رہے۔
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