190 ملین پاؤنڈ کیس: عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکالت ناموں پر دستخط نہ ہو سکے

وکیل بانی پی ٹی آئی خالد یوسف چوہدری چار گھنٹے انتظار کے بعد اڈیالہ جیل سے واپس لوٹ گئے

کورٹ رپورٹر June 01, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
راولپنڈی:

190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیل کے لیے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکالت ناموں پر دستخط نہ ہوسکے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وکیل بانی پی ٹی آئی خالد یوسف چوہدری چار گھنٹے انتظار کے بعد اڈیالہ جیل سے واپس لوٹ گئے۔

خالد یوسف چوہدری نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے وکالت نامے 25 مئی کو جیل حکام کو موصول ہو چکے تھے، جیل انتظامیہ کی جانب سے مجھے عید کے بعد آنے کا کہا گیا، وکالت ناموں پر دستخط نہ کروا کر بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے انصاف تک رسائی کے حق میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔

وکیل نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں درخواستِ ضمانت مسترد ہونے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنا ہمارا مقصد ہے، 25 مئی کو ایک وکالت نامہ میڈیکل پٹیشن سے متعلق مجھے دیا گیا تھا، 190 ملین پاؤنڈ کیس کے وکالت ناموں پر تاحال دستخط نہیں کروائے جا رہے۔

مزید پڑھیں

Express News

علیمہ خان نے سابق آرمی چیف کی عمران خان سے ملاقات کی خبر کو بے بنیاد قرار دیدیا

عمران خان اور بشریٰ بی بی سے کل ملاقات کیلیے فہرست ارسال

دریں اثنا عمران خان اور بشریٰ بی بی سے کل ملاقات کا دن ہے جس کے لیے پی ٹی آئی نے ملاقات کی فہرست جیل حکام کو بھجوادی۔

فہرست میں ایڈووکیٹ فیصل ملک، تابش فاروق، علی اعجاز بٹر، بابر اعوان، حسنین سنبل، بلال عمر بودلہ کے نام شامل ہیں، کل وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی کابینہ سمیت اڈیالہ آمد متوقع ہے، عمران خان کی بہنیں، بشریٰ بی بی کے فیملی ممبران بھی اڈیالہ آئیں گے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی: میاں بیوی پر بہیمانہ تشدد کرنے والے 2 ملزمان مبینہ پولیس مقابلے کے بعد گرفتار

Express News

گلگت بلتستان میں خواتین ووٹرز کا وزن بڑھ گیا، متعدد حلقوں میں نتائج پر اثر انداز ہوں گی

Express News

ارکان پارلیمنٹ کی رہائش کیلیے فیملی سوٹس؛ بجٹ میں ڈیڑھ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز

Express News

پاکستان کی سمندری تجارت میں اہم بہتری، کراچی اور گوادر بندرگاہوں کی اہمیت مزید بڑھ گئی

Express News

بیرون ملک سفری پابندیوں کے کیس میں اسلام آباد ہائیکورٹ کا بڑا فیصلہ

Express News

خیبر پختونخوا میں آندھی اور بارش؛ دیواریں و چھتیں گرنے سے اب تک 2 افراد جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو