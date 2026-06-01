اسرائیلی وزیراعظم کا اپنی فوج کو بیروت میں حزب اللہ پر حملے تیز تر کرنے کا حکم

امریکا کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان اپریل سے جنگ بندی جاری ہے

ویب ڈیسک June 01, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے امریکی ثالثی میں ہونے والے جنگ بندی معاہدے کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی فورسز کو لبنان کے دارالحکومت میں تابڑ توڑ حملوں کا حکم دیدیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ملکی فوج کو بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے داحیہ میں موجود حزب اللہ کے مبینہ ٹھکانوں پر حملوں کا حکم دیا ہے۔

وزیراعظم نیتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حزب اللہ ہمارے شہروں اور شہریوں پر حملے کرے اور بیروت میں اس کے دہشت گردی کے مراکز محفوظ رہیں۔

اسرائیلی وزیراعظم نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہماری افواج لبنان کے جنوبی علاقے میں حزب اللہ کے مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے جس سے یہ عسکری تنظیم پسپا ہو رہی ہے۔

انھوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں اپنی گزشتہ 26 برس کی سب سے گہری پیش قدمی کرتے ہوئے تاریخی بیوفورٹ قلعے پر بھی قبضہ کرلیا ہے۔

اسرائیل نے ان حملوں پر مؤقف اختیار کیا ہے کہ حزب اللہ نے اپریل میں ہونے والی جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزی کی ہے شمالی اسرائیل پر راکٹ اور ڈرون حملے کیے اور اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا جس کے بعد بیروت کے جنوبی علاقوں پر حملوں کا فیصلہ کیا گیا۔

دوسری جانب حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے جنگ بندی کی روح کے منافی ہیں اور خطے کو مزید وسیع جنگ کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔

ادھر لبنانی حکومت نے بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے بتایا کہ مارچ سے جاری لڑائی میں 3ہزار 330  سے زائد افراد جاں بحق ہوچکے ہیں جبکہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔

اسرائیلی حکومت نے بھی کہا ہے کہ لبنان کے جنوبی علاقوں میں کارروائی کے دوران اسی عرصے میں اس کے درجنوں فوجی اور چند شہری بھی حزب اللہ کے حملوں میں مارے گئے ہیں۔

واضح رہے کہ امریکی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق اپریل کو ہوا تھا اور پھر اس میں توسیع بھی کی گئی جو اب تک جاری ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

شاہ چارلس کے کینسر کا علاج جاری، شہزادہ ولیم نے ’شیڈو کنگ‘ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں

Express News

صرف ایک لفظ ’بم‘ نے آسمان میں اڑتے طیارے کو واپس موڑ دیا، حیران کن حقیقت سامنے آگئی

Express News

اب وقت آگیا، دونوں ممالک کسی نہ کسی شکل میں ایک معاہدے تک پہنچ جائیں، ٹرمپ کا ایران کو پیغام

Express News

طالبان رجیم کیخلاف بغاوت؛ ملا ہبت اللہ کا کنٹرول برقرار رکھنے کیلیے نیاحکم جاری

Express News

دنیا بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم بھارتی شہری مختلف ممالک  کیلیے وبال جان بن گئے

Express News

ہولناک سانحہ، ایک شخص نے خاندان کے 6 افراد کو قتل کرکے خود کو گولی مار دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو