چین،پاکستان روایتی دوستی وسیع ہوتی جائے گی

وقت کے گزرنے اور پہاڑوں اور دریاؤں کی گواہی کے ساتھ، 2026 میں چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہوں گے۔ 75 سال کے طوفان اور بارش میں ساتھ رہنا، 75 سال ایک دوسرے کی مدد اور حمایت کرنا، چین اور پاکستان نے پہاڑوں اور سمندروں کی رکاوٹیں عبور کیں، نظریاتی اختلافات سے ماورا ہوئے، اور بین الاقوامی حالات کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے ایک مستحکم اور پائیدار ’ہر موسم‘ میں اسٹریٹجک شراکت داری قائم کی، جس سے ایک ایسی دوستی پروان چڑھی جو کہ 'پہاڑوں سے اونچی، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی اور فولاد کی طرح سخت' ہے۔
21 اپریل 2015 کو، صدر ژی جن پنگ نے پاکستانی پارلیمنٹ میں ایک اہم تقریر کرتے ہوئے کہا: 'چین اور پاکستان کی روایتی دوستی بالکل اسی طرح پھیلتی جائے گی جیسے قراقرم ہائی وے پھیلا اور وسعت اختیار کرتا ہے۔' یہ جذبات سے بھرپور اور معنی میں گہری بات،چین اور پاکستان کی دوستی کی تاریخی بنیاد اور روحانی جوہر کو درست طور پر بیان کرتی ہے، اور نئے دور میں چین اور پاکستان کی ’ہر موسم‘ دوستی کو مضبوط اور دیرپا رکھنے کی رہنمائی کرتی ہے۔
قراقرم ہائی وے، جو قراقرم پہاڑوں، ہندوکش پہاڑوں، پامیر کے بلند علاقے اور ہمالیہ کے درمیان سرک جاتی ہے، بلند و بالا پہاڑوں سے گزرتی ہے، تیز دھار ندیوں اور دروں کو عبور کرتی ہے، یہ چین اور پاکستان کے عوام کی محنت اور جانفشانی سے مل کر بنائی گئی دوستی کا نشان ہے۔ آدھی صدی سے زیادہ پہلے، بے شمار تعمیراتی مزدوروں نے سردی اور کم آکسیجن کے خوف کے بغیر، مشکلات اور خطرات کو نظرانداز کرتے ہوئے، پہاڑوں میں راستے بنائے، ندیوں پر پل تعمیر کیے، اور دنیا کی چھت پر یہ وہ مرکزی راستہ بنایا جو دونوں ملکوں کو جوڑتا ہے۔
قراقرم ہائی وے نہ صرف جغرافیائی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے، بلکہ چین اور پاکستان کے عوام کے دلوں کو جوڑنے اور تقدیر کو مربوط کرنے کا ایک پل بھی ہے۔ پچھلے 75 سالوں سے، چین اور پاکستان کی دوستی بالکل قراقرم ہائی وے کی طرح ہے: ابتدا سے نکل کر دور تک پھیلا، وقت کے دھوئیں سے مضبوط تر ہوئی، دور حاضر کے امتحانات سے گزری اور ہمیشہ فائدہ مند تعاون اور مشترکہ ترقی کی راہ پر پائیداری سے آگے بڑھتی رہی ہے۔
چین اور پاکستان کے روایتی دوستانہ تعلقات، دل سے دل تک اعتماد پر مبنی تاریخی انتخاب سے جنم لینے والے، ساتھ چل کر دوستی کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ 21 مئی 1951 کو، چین اور پاکستان نے باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کیے، اور دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات کے لیے ایک نیا باب کھولا۔ اْس وقت بین الاقوامی صورتِ حال میں اتار چڑھاؤ تھا، دونوں ممالک نے باہمی احترام اور مساوات پر مبنی اصول کو اپنایا، ایک دوسرے کی خودمختاری کا احترام کیا، داخلی امور میں مداخلت نہیں کی، اور ایک دوسرے کی حمایت کی، اور عالمی سطح پر ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ ملک کے قیام کے ابتدائی دنوں سے باہمی سمجھ اور حمایت، اور نازک وقتوں میں ساتھ قدم بڑھانا، چین اور پاکستان ہمیشہ ایک دوسرے کو قابل اعتماد بھائی اور قابل اعتماد شریک کار سمجھتے رہے۔
چاہے بین الاقوامی حالات کچھ بھی ہوں، چاہے اپنے اپنے ممالک کی ترقی کو کسی بھی چیلنج کا سامنا ہو، پاکستان ہمیشہ ایک چین کے اصول کو سختی سے اپناتا ہے، اور چین کے بنیادی مفادات اور اہم امور میں کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا اور موقف میں مضبوط رہتا ہے؛ چین ہمیشہ پاکستان کے قومی خودمختاری، سلامتی اور ترقی کے مفادات کی حمایت کرتا ہے، پاکستان کے آزادانہ ترقیاتی انتخاب کا احترام کرتا ہے، اور ہمیشہ پاکستان کی سب سے مضبوط پشت پناہی کرتا ہے۔
ایک ملک کے تعلقات عوام کی باہمی محبت پر مبنی ہوتے ہیں، اور عوام کی محبت دل کی ہم آہنگی پر انحصار کرتی ہے۔ 75 سالہ دوستانہ تعلقات نے باہمی دوستی کو عوام میں جڑیں دلائیں اور گہرائی تک پہنچایا، یہ دونوں ممالک کی مشترکہ روحانی دولت بن گئی ہے۔
قراقرم ہائی وے پر چین، پاکستان دوستی کی کہانیوں سے لے کر زلزلہ بچاؤ اور وبائی مرض کے خلاف جدوجہد تک لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی و موت کی مناسبت میں کھڑے رہے؛ پاکستانی طالب علموں کی چین میں تعلیم کی تکمیل اور خوابوں کی تکمیل تک، چین کی پاکستان میں دوستانہ اسپتال کی مدد سے مقامی عوام کو فائدہ پہنچانے تک؛ سرحدی تجارتی تعلقات میں خلوص نیت، ثقافتی تبادلے میں تہذیبی امور سیکھنے تک، چین-پاکستان دوستی پہلے ہی عام عوام کی وسیع جذباتی شناخت میں تبدیل ہوچکی ہے۔ پاکستان میں، Bhai" "Chini (چینی بھائی) دل کی گہرائی سے محبت بھرا لقب ہے؛ اور چین میں، "BaTie" چین کی عام عوام کی پاکستان سے محبت بھرے لقب ہیں، یہ سب عوام کے دل کی گہرائی سے تعلق اور شناخت کی علامت ہیں۔
گہرے اور عملی تعاون کو فروغ دینا چینی- پاکستانی روایتی دوستی کی مضبوط بنیاد ہے، اور یہ دونوں ممالک کی خوشحالی اور ترقی کی راہ میں بھی ایک راستہ ہے۔ قراقرم ہائی وے کی اپ گریڈ اور ترقی، عملی تعاون کے بنیادی ڈھانچے سے لے کر ہر سطح پر گہرے تعاون کی توسیع کی عکاسی کرتی ہے۔
'ایک پٹی، ایک سڑک' کے تحت مشترکہ تعمیر کا نمونہ پروجیکٹ— چین- پاکستان اقتصادی راہداری— دوستی کے اعلیٰ معیار کے تعاون کی علامت ہے۔ تعمیر کے آغاز سے ہی، راہداری نے ہمیشہ عوامی فلاح و بہبود کو بنیاد بنایا اور ترقی کو ترجیح دی، اور یہ سماجی ترقی کو آگے بڑھانے اور عوام کی خوشحالی حاصل کرنے کا مرکزی راستہ ہے۔ راہداری کی تعمیر میں توانائی، نقل و حمل، صنعت، زراعت اور عوامی فلاح جیسے اہم شعبوں پر توجہ دی گئی، اور حال اور مستقبل دونوں کے لیے کئی بڑے پروجیکٹس کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ ہر بجلی گھر پاکستان کے بے شمار گھروں کو روشنی فراہم کرتا ہے، اور طویل عرصے سے جاری بجلی کی کمی کو مکمل طور پر دور کرتا ہے؛ ہر سڑک ٹرانسپورٹ کے مسائل کو دور کرتی ہے اور قومی سطح پر جدید ترین ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو بہتر بناتی ہے؛ لاہور کی اورنج لائن مقامی لوگوں کے لیے نقل و حمل کی سہولت فراہم کرتی ہے اور پاکستان کو 'میٹرو کے دور' میں لے آئی ہے؛ صنعتی پارکس زمین پر قائم ہوئے اور مقامی لوگوں کے لیے لاکھوں روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ راہداری ہمیشہ مشاورت، مشترکہ تعمیر اور مشترکہ فوائد کے اصول پر قائم رہی، اور عملی ترقی کے نتائج کے ذریعے باہمی مفاد اور جیت کا تعاون ظاہر کیا۔
اس وقت، دنیا ایک صدی میں نہ دیکھی جانے والی بڑی تبدیلیوں کے تیز رفتار ارتقاء کا سامنا کر رہی ہے، یک طرفہ پالیسیوں اور تحفظاتی رجحانات کی مخالف لہریں اٹھ رہی ہیں، علاقائی تنازعات اور عالمی چیلنجز ایک دوسرے میں گھل مل رہے ہیں، اور امن و ترقی کے دور کے موضوعات کو شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ بحیثیت ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار، چین اور پاکستان تاریخی درست سمت پر کھڑے ہیں، کثیرالجہتی پالیسی پر قائم ہیں، بین الاقوامی انصاف اور برابری کا تحفظ کرتے ہیں، اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہاتھوں ہاتھ کام کرتے ہیں۔
دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہاپسندی کے خلاف مشترکہ کارروائی کرنے، خطے میں امن اور استحکام برقرار رکھنے سے لے کر، ماحولیاتی تبدیلی، خوراک کی سلامتی، توانائی کی سلامتی جیسے عالمی ایشوز پر مشترکہ کوششیں کرنے، اور اقوام متحدہ، شنگھائی تعاون تنظیم جیسے کثیرالجہتی اداروں میں قریبی تعاون کرنے تک، چین اور پاکستان ہمیشہ خطے کے امن کے معمار، عالمی ترقی کے حصہ دار، اور بین الاقوامی نظام کے محافظ رہے ہیں۔
75ویں سالگرہ ، چین-پاکستان تعلقات کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہیں، اور یہ شاندار نئے دور کا آغاز بھی ہیں۔ قراقرم ہائی وے پہاڑوں اور وادیوں سے گزرتی ہے، ہزاروں میل پھیلی ہوئی ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ چین-پاکستان کی روایتی دوستی کا کوئی اختتام نہیں، اور یہ ہمیشہ آگے بڑھتی رہے گی۔ 75 سال کی مشترکہ جدوجہد کی گہری بنیاد نے دونوں ممالک کے تعلقات کو کسی بھی چیلنج سے بے خوف اور آگے بڑھنے کی بے پناہ طاقت دی ہے۔
نئے تاریخی آغاز پر کھڑے ہوکر، چین اور پاکستان دونوں ممالک مضبوط دوستی کو برقرار رکھیں گے، اسٹریٹجک باہمی اعتماد کو گہرا کریں گے، اور اعلیٰ معیار کے تحت چین-پاکستان اقتصادی راہداری کی مشترکہ تعمیر جاری رکھیں گے، تاکہ ترقی کے فوائد زیادہ سے زیادہ دونوں ممالک کے عوام کو پہنچیں؛ عوامی دوستی کی بنیاد کو مضبوط کرتے رہیں، تاکہ چین-پاکستان دوستی نسلوں تک منتقل ہو اور برقرار رہے؛ بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر بھی ساتھ چلتے رہیں، انسانی تقدیر کے مشترکہ مستقبل کی تشکیل کی کوشش کریں، اور علاقے میں امن اور دنیا میں سکون کو مشترکہ طور پر محفوظ رکھیں۔
چین اور پاکستان کی روایتی دوستی کو 75 سال کی آزمائشوں نے پروہا ہے، یہ پہلے ہی قراقرم کی پہاڑیوں کی طرح شاندار اور مضبوط، اور قراقرم ہائی وے کی طرح وسیع اور طولانی ہو چکی ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کی اسٹریٹجک قیادت اور دونوں ممالک کے عوام کے مشترکہ حفاظتی اقدامات کے تحت، چین اور پاکستان کی روایتی دوستی نئے دور میں نئی زندگی اور توانائی حاصل کرے گی، اور یہ دوستی مزید مضبوط اور وسیع ہوتی چلی جائے گی۔
(چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر خصوصی مضمون)