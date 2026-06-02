سلامتی کونسل، پاکستان نے لبنان میں حملے بند کرنے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا

لبنان کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو پہنچنے والے نقصان پر افسوس ہے، پاکستانی مندوب

ویب ڈیسک June 02, 2026
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نیویارک:

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں پاکستان نے لبنان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خطے میں جاری کشیدگی پر فوری قابو پانے اور جنگ بندی کے مؤثر نفاذ کا مطالبہ کیا ہے۔

پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لبنان میں جاری صورتحال محض ایک علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سنگین انسانی بحران کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔

ان کے مطابق جنگ بندی کے باوجود زمینی حالات میں بہتری کے بجائے مسلسل بگاڑ دیکھنے میں آ رہا ہے۔

انہوں نے اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور لبنانی علاقوں میں دراندازی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف شہری آبادی متاثر ہو رہی ہے بلکہ خطے کا پورا توازن بھی خطرے میں پڑ رہا ہے۔

پاکستانی مندوب کے مطابق لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں جبکہ بنیادی سہولیات کی صورتحال بھی انتہائی خراب ہے۔

سفیر عاصم افتخار احمد نے طبی عملے، امدادی کارکنوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے واقعات کو بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا اور عالمی برادری سے فوری اور مؤثر ردعمل کا مطالبہ کیا۔

انہوں نے لبنان کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو پہنچنے والے نقصان پر بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسے اقدامات خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں۔

پاکستانی مندوب نے واضح کیا کہ پاکستان لبنان کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور سیاسی آزادی کی مکمل حمایت کرتا ہے اور ہر اس کوشش کے ساتھ کھڑا ہے جو امن کے فروغ کے لیے کی جائے۔

انہوں نے زور دیا کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 پر مکمل عملدرآمد ناگزیر ہے اور تمام فریقین کو جنگ بندی معاہدوں کی پابندی کرنی چاہیے۔

اجلاس کے اختتام پر پاکستان نے ایک بار پھر عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ محض بیانات سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرے تاکہ مشرق وسطیٰ میں مزید کشیدگی کو روکا جا سکے اور پائیدار امن کی راہ ہموار ہو سکے۔
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