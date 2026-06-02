اے این ایف کا مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن، 1 کروڑ 73 لاکھ مالیت کی چرس برآمد

انسداد منشیات فورس (اے این ایف) نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے دو بڑی کارروائیوں میں 2 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
ترجمان اے این ایف کے مطابق کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 1 کروڑ 73 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 231.2 کلو گرام چرس برآمد کی گئی۔
پہلی کارروائی کوئٹہ کے علاقے غزہ بند روڈ، ڈسٹرکٹ کوئٹہ کے قریب کی گئی، جہاں ایک گاڑی سے 230 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔
دوسری کارروائی اٹک میں اقبال شہید ٹول پلازہ کے قریب عمل میں لائی گئی جہاں ایک مسافر کے قبضے سے 1.2 کلو گرام چرس برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔
اے این ایف حکام کا کہنا ہے کہ کارروائیوں کا انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت کے مطابق مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کردیا گیا ہے۔