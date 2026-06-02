منی پور میں بے رحم بی جے پی سرکار نے سفاکیت کی انتہا کردی، 5 مکانات نذر آتش

علیحدگی پسند گروہوں کے سامنے بے بس بھارتی فوج اب نہتے شہریوں پر طاقت آزمانے لگی

ویب ڈیسک June 02, 2026
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بھارتی ریاست منی پور میں بے رحم بی جے پی سرکار نے سفاکیت کی انتہا کردی۔

منی پور کے علیحدگی پسند گروہوں کے سامنے بے بس بھارتی فوج اب نہتے شہریوں پر طاقت آزمانے لگی، بے گناہ عوام کو نشانہ بناکر متعدد مکانات نذر آتش کردیے گئے۔

بھارتی جریدہ انڈیا ٹوڈے کے مطابق منی پور کے ضلع کانگپوکپی کے گاؤں کھارام وائپھیئی میں لگنے والی آگ سے پانچ مکانات مکمل تباہ ہوگئے، کوکی تنظیموں نے واقعے کی غیرجانبدار تحقیقات اور ذمہ دار عناصر کے تعین کا مطالبہ کردیا۔

انڈیا ٹوڈے کے مطابق واقعہ چرچ رہنماؤں کے قتل میں انصاف اور 14 یرغمال افراد کی رہائی کیلئے جاری کوکی زو تنظیموں کی احتجاجی ریلیوں کے دوران پیش آیا۔

منی پور کے مزاحمتی گروہ کے ٹوئٹ کے مطابق بھارتی عسکری گروہ آسام رائفلز نے منی پور کے علاقہ اُکھرول میں بے گناہ لوگوں پر فائرنگ کر کے گھروں کو آگ لگا دی۔

عالمی ماہرین کے مطابق منی پورمیں اندرونی خلفشار کے باعث بدامنی عروج پر اور امن و امان کی صورتحال بے قابو ہو چکی ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ منی پور میں آزادی کی تحریکیوں کے زور پکڑتے ہی قابض بھارت نے نہتے عوام پر اپنی سفاکیت عیاں کر دی، مودی کی ہٹ دھرمی اور بے جا طاقت کے استعمال نے منی پور میں جاری بحران کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔

 
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