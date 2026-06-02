یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ نے پاکستان کی قائدانہ صلاحیتوں اور کامیاب ڈپلومیسی کو بھر پور انداز میں سراہا ہے۔
عالمی جریدہ العربیہ کے مطابق یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس نے کہا کہ پاکستان نے امریکا اور ایران کے درمیان ثالثی کر کے ایک مکمل جنگ کو ٹالنے میں مخلصانہ کوشش اور مدد کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کی شاندار سفارتی کوششوں نے کئی مواقع پر ایران امریکا مکمل جنگ کے آغاز کو روکا ہے۔
العربیہ کے مطابق پاکستان نے امریکا اور ایران کو قریب لانے اور اختلاف کم کرنے کے لیے مدبرانہ کوششیں کیں، پاکستان نے ایران اور امریکا کے وفود کے درمیان طویل براہِ راست مذاکرات کی میزبانی بھی کی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوششیں جاری رکھیں اور امریکا اور ایران میں رکاؤٹوں کو دور کرنے میں کردار ادا کیا۔
ماہرین کے مطابق پاکستان نے دنیا کو متاثر کرنے والی جنگ کو رکوانے اور امن کے قیام کے لیے کامیاب سیاسی اور ملٹری ڈپلومیسی کا لوہا منوایا۔ امریکا ایران جنگ میں پاکستان کی جانب سے ثالثی کا کردار پاکستان کی اہمیت اور عالمی سطح پر بھر پور اعتماد کا عکاس ہے۔