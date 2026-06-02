امن کے وعدوں کے برعکس دہشت گردی، افغان طالبان رجیم کا بھیانک چہرہ بے نقاب

طالبان فتنہ الخوارج سمیت دیگر دہشتگرد گروہوں کی میزبانی اور سرپرستی کررہے ہیں، امریکی جریدہ

ویب ڈیسک June 02, 2026
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عالمی جریدہ نے افغان طالبان کی دہشتگرد تنظیموں کی سرپرستی اور افغان سرزمین سے پنپتی دہشتگردی کو بے نقاب کردیا۔

امریکی جریدے یوریشیا ریویو کے مطابق طالبان رجیم دہشتگرد گروہوں کے خاتمے کے بجائے خطے کو غیر مستحکم کرنے والے شرپسندوں کی پشت پناہی میں مصروف ہے۔ افغانستان دہشتگرد تنظیموں کا گڑھ بن چکا ہے۔

رپورٹ کے مطابق طالبان فتنہ الخوارج، القاعدہ ودیگر دہشتگرد گروہوں کی میزبانی اور سرپرستی کررہے ہیں۔ طالبان کی دہشتگردوں اورعسکریت پسندوں کے بنیادی ڈھانچے کو ختم نہ کرنے کی ضد نے افغانستان کو دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہ بنا دیا ہے۔

روسی اورامریکی انٹیلی جنس اداروں کے مطابق افغانستان میں فتنہ الخوارج، القاعدہ اوردیگر تنظیموں سے وابستہ ہزاروں غیرملکی جنگجوموجود ہیں، القاعدہ پاکستان کیخلاف حملوں کیلئے فتنہ الخوارج کو تربیت، مشاورت اور جنگی معاونت فراہم کر کے خطے کے امن کو داؤ پر لگا رہی ہے۔

ماہرین کے مطابق افغانستان میں عسکریت پسندوں کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ نہ کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ طالبان رجیم دہشتگردی کے مکمل خاتمے میں سنجیدہ نہیں، القاعدہ کی جانب سے فتنہ الخوارج کو پاکستان کیخلاف جنگی حکمت عملی اور تربیت کی فراہمی خطے کی سلامتی کیلئے سیکیورٹی چیلنج بن چکی ہے۔

 
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