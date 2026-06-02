نیپال کے بیٹر کوشل بھورٹیل ایک اوور میں 6 چھکے لگاکر منفرد کلب میں شامل ہونے والے چھٹے کرکٹر بن گئے۔
سنگاپور نیشنل کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ کے نویں اوور میں بھورٹیل نے چینی اسپنر چن ژو یوے کو چھ پہلی پانچ مسلسل گیندوں پر چھکے لگائے پھر ایک وائیڈ بال کے بعد اوور کی ساتویں گیند پر بھی چھکا لگادیا۔
وہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں یہ کارنامہ انجام دینے والے مجموعی طور پر چھٹے اور دوسرے نیپالی بلے باز بن گئے ہیں۔
بھارت کے یوراج سنگھ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں ایک اوور میں چھ چھکے لگانے والے پہلے کھلاڑی تھے جنہوں نے 2007 میں افتتاحی آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے اسٹورٹ براڈ کے خلاف یہ ریکارڈ بنایا تھا۔
ان کے علاوہ ویسٹ انڈیز کے کیرون پولارڈ نے 2021، نیپال کے دیپیندرا سنگھ ایری اور سامووا کے ڈاریس وسر نے 2024 جبکہ بلغاریہ کے منان بشیر نے 2025 میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔