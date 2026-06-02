یوکرین کے مختلف شہروں پر روس کے بڑے فضائی حملے، 10 افراد ہلاک

یوکرین پر روس کے بڑے فضائی اور میزائل حملوں میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ حملے حالیہ مہینوں میں ماسکو کی جانب سے کیے گئے سب سے بڑے حملوں میں شمار کیے جا رہے ہیں۔
یوکرینی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 6 افراد Dnipro جبکہ 4 افراد دارالحکومت Kyiv میں مارے گئے۔ حملوں کے دوران رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں اور کئی افراد ملبے تلے دبنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
کیف کے میئر Vitali Klitschko نے شہریوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی ہے جبکہ شہر کی فوجی انتظامیہ کے سربراہ نے بتایا کہ حملوں میں بیلسٹک میزائل بھی استعمال کیے گئے۔
حکام کے مطابق حملوں کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں آگ لگ گئی، صنعتی تنصیبات کو نقصان پہنچا اور کئی مقامات پر بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
دوسری جانب روس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کارروائیاں یوکرین کی جانب سے کیے گئے ڈرون حملوں کے جواب میں کی جا رہی ہیں۔ جبکہ یوکرین نے روسی دھمکیوں کو بلیک میلنگ قرار دیتے ہوئے مغربی ممالک سے مزید دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔
یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب دونوں ممالک کے درمیان جنگ میں شدت برقرار ہے اور حالیہ جنگ بندی کے بعد فضائی حملوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔