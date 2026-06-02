ایران نے امریکا کے امن منصوبے پر تاحال کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا

تہران میں مجوزہ معاہدے کے حتمی متن پر مشاورت جاری، فیصلہ محتاط انداز میں کیا جا رہا ہے، ایرانی میڈیا

ویب ڈیسک June 02, 2026
facebook whatsup

ایران نے امریکا کی جانب سے پیش کردہ امن منصوبے پر تاحال کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا۔ 

ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اس تاخیر کی بڑی وجہ دونوں ممالک کے درمیان “عدم اعتماد” کی صورتحال ہے۔

رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایک فریم ورک معاہدہ پیش کیا گیا ہے جس کا مقصد جاری کشیدگی کا خاتمہ اور آبنائے ہرمز کی بندش جیسے حساس معاملے کو حل کرنا ہے۔

ایرانی خبر رساں ایجنسی مہر سے وابستہ ایک نامعلوم ذریعے نے بتایا کہ تہران میں اس مجوزہ معاہدے کے حتمی متن پر مشاورت جاری ہے اور فیصلہ محتاط انداز میں کیا جا رہا ہے۔

ایرانی حکام کا مؤقف ہے کہ ماضی میں امریکہ کی جانب سے معاہدوں کی خلاف ورزی اور مذاکرات کے دوران کارروائیوں کے تجربات کی وجہ سے اعتماد کا شدید فقدان پایا جاتا ہے، اسی لیے اس بار کسی بھی معاہدے سے پہلے ٹھوس اور عملی فوائد کی ضمانت درکار ہے۔

ذرائع کے مطابق ایران اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے اور وہ ایسا معاہدہ چاہتا ہے جس کے واضح اور قابلِ عمل نتائج سامنے آئیں۔

دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آئندہ ایک ہفتے کے دوران ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے گا۔

صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے معاہدے کے تحت جنگ بندی میں توسیع کی جائےگی اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ بحری آمدورفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

شاہ چارلس کے کینسر کا علاج جاری، شہزادہ ولیم نے ’شیڈو کنگ‘ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں

Express News

صرف ایک لفظ ’بم‘ نے آسمان میں اڑتے طیارے کو واپس موڑ دیا، حیران کن حقیقت سامنے آگئی

Express News

اب وقت آگیا، دونوں ممالک کسی نہ کسی شکل میں ایک معاہدے تک پہنچ جائیں، ٹرمپ کا ایران کو پیغام

Express News

طالبان رجیم کیخلاف بغاوت؛ ملا ہبت اللہ کا کنٹرول برقرار رکھنے کیلیے نیاحکم جاری

Express News

دنیا بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم بھارتی شہری مختلف ممالک  کیلیے وبال جان بن گئے

Express News

ہولناک سانحہ، ایک شخص نے خاندان کے 6 افراد کو قتل کرکے خود کو گولی مار دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو