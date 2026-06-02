سندھ میں آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم، شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے

ویب ڈیسک June 02, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

سندھ کے مختلف اضلاع میں آج اور کل آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات پیش گوئی کے مطابق آج سکھر، کشور، لاڑکانہ، شکار پور، قمبر شہداد کوٹ، دادو، خیر پور، نوشہرو فیروز، سانگھڑ، میر پور خاص اور عمرکوٹ کے اضلاع میں کہیں کہیں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔

جامشورو، قمبر شہداد کوٹ، گھوٹکی، خیر پور، سانگھڑ، عمر کوٹ اور تھر پارکر کے اضلاع میں کل کہیں کہیں آندھی گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔

دوسری جانب، کراچی کا موسم اگلے 3 روز کے دوران ابرآلود، گرم و مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 تا 37 ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہو سکتا ہے۔

صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم، شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی: میاں بیوی پر بہیمانہ تشدد کرنے والے 2 ملزمان مبینہ پولیس مقابلے کے بعد گرفتار

Express News

گلگت بلتستان میں خواتین ووٹرز کا وزن بڑھ گیا، متعدد حلقوں میں نتائج پر اثر انداز ہوں گی

Express News

ارکان پارلیمنٹ کی رہائش کیلیے فیملی سوٹس؛ بجٹ میں ڈیڑھ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز

Express News

پاکستان کی سمندری تجارت میں اہم بہتری، کراچی اور گوادر بندرگاہوں کی اہمیت مزید بڑھ گئی

Express News

بیرون ملک سفری پابندیوں کے کیس میں اسلام آباد ہائیکورٹ کا بڑا فیصلہ

Express News

خیبر پختونخوا میں آندھی اور بارش؛ دیواریں و چھتیں گرنے سے اب تک 2 افراد جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو