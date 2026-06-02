بالی ووڈ اداکار رنویر سنگھ فلم ’’ڈان 3‘‘ سے متعلق تنازع کے باعث ایک نئی مشکل میں گھر گئے ہیں۔ بھارتی فلمی صنعت سے وابستہ تنظیم فیڈریشن آف ویسٹرن انڈیا سائن ایمپلائز (FWICE) نے ان کے خلاف عدم تعاون کی ہدایت جاری کر دی ہے، جس کے بعد معاملہ مزید توجہ حاصل کر رہا ہے۔
اس پیش رفت کے بعد رنویر سنگھ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اداکار فلمی برادری اور ڈان فرنچائز سے وابستہ تمام افراد کا بے حد احترام کرتے ہیں، تاہم انہوں نے اس معاملے پر عوامی سطح پر تبصرہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق رنویر کا مؤقف ہے کہ پیشہ ورانہ اختلافات اور حساس معاملات کو میڈیا میں زیر بحث لانے کے بجائے وقار، سنجیدگی اور باہمی احترام کے ساتھ نجی سطح پر حل کیا جانا چاہیے۔
بیان میں کہا گیا کہ حالیہ دنوں میں اس تنازع کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں اور خبریں سامنے آتی رہی ہیں، لیکن رنویر سنگھ نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی اور کسی بھی افواہ یا بحث کو مزید ہوا دینے سے گریز کیا۔ ان کے مطابق اداکار کی تمام تر توجہ اپنے جاری اور آئندہ فلمی منصوبوں پر مرکوز ہے۔
ترجمان نے مزید واضح کیا کہ رنویر سنگھ ہمیشہ سے فلم انڈسٹری اور اس سے وابستہ اداروں کا احترام کرتے آئے ہیں اور وہ پیشہ ورانہ تعلقات کو خوش اسلوبی اور احترام کے ساتھ آگے بڑھانے پر یقین رکھتے ہیں۔
دوسری جانب ایف ڈبلیو آئی سی ای نے پیر کو رنویر سنگھ کے خلاف عدم تعاون کی ہدایت جاری کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ اداکار کو تنازع کے حوالے سے وضاحت اور بات چیت کے لیے متعدد بار رابطہ کیا گیا تھا۔ تنظیم کے مطابق انہیں تین مرتبہ یاددہانی خطوط بھی ارسال کیے گئے، تاہم رنویر سنگھ نے ان درخواستوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی تنظیم کے نمائندوں کے سامنے پیش ہوئے۔
تنظیم کی جانب سے جاری کی گئی اس ہدایت نے ’’ڈان 3‘‘ کے گرد جاری تنازع کو مزید نمایاں کر دیا ہے، جبکہ رنویر سنگھ کی خاموشی اور ان کے ترجمان کے بیان کے بعد فلمی حلقوں میں اس معاملے پر مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں فریق اس تنازع کو کس انداز میں آگے بڑھاتے ہیں۔