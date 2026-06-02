جنگ بندی کے دوران ایرانی پاسدارانِ انقلاب کی عسکری صلاحیتوں میں اضافہ

دشمن دوبارہ فوجی محاذ پر آیا تو اس بار استعمال ہونے والے ہتھیار مختلف ہوں گے، ترجمان پاسداران انقلاب

ویب ڈیسک June 02, 2026
facebook whatsup
ایران اپنی فوجی صلاحیتیں توقع سے زیادہ تیزی سے بحال کر رہا ہے، امریکی انٹیلی جنس

ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل سردار محبی نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے دوران ایران کی عسکری اور آپریشنل صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔

ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے IRIB سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج ایرانی مسلح افواج پہلے کے مقابلے میں بہتر پوزیشن میں ہیں اور ان کی تیاری مزید مضبوط ہو چکی ہے۔

انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ حالیہ کشیدگی سے ایک اہم سبق یہ ملا ہے کہ ایرانی افواج نے دشمن کے بارے میں اپنی آپریشنل معلومات اور حکمتِ عملی کو مزید بہتر بنایا ہے۔

ترجمان کے مطابق اگر دشمن دوبارہ فوجی محاذ پر آیا تو اس بار کارروائی کا انداز، میدانِ جنگ کا جغرافیہ اور استعمال ہونے والے ہتھیار مختلف ہوں گے۔

انہوں نے مزید کہا کہ پاسدارانِ انقلاب ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

شاہ چارلس کے کینسر کا علاج جاری، شہزادہ ولیم نے ’شیڈو کنگ‘ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں

Express News

صرف ایک لفظ ’بم‘ نے آسمان میں اڑتے طیارے کو واپس موڑ دیا، حیران کن حقیقت سامنے آگئی

Express News

اب وقت آگیا، دونوں ممالک کسی نہ کسی شکل میں ایک معاہدے تک پہنچ جائیں، ٹرمپ کا ایران کو پیغام

Express News

طالبان رجیم کیخلاف بغاوت؛ ملا ہبت اللہ کا کنٹرول برقرار رکھنے کیلیے نیاحکم جاری

Express News

دنیا بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم بھارتی شہری مختلف ممالک  کیلیے وبال جان بن گئے

Express News

ہولناک سانحہ، ایک شخص نے خاندان کے 6 افراد کو قتل کرکے خود کو گولی مار دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو