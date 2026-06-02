امریکا میں مسلح شخص نے اپنے خاندان کے 6 افراد کو قتل کرکے خودکشی کرلی

واقعہ گھریلو تنازع کا نتیجہ تھا، پولیس

ویب ڈیسک June 02, 2026
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امریکی ریاست آئیوا کے شہر مسکاتین میں مسلح شخص نے فائرنگ کر کے اپنے خاندان کے چھ افراد کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔

مسکاتین پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ واقعہ گھریلو تنازع کا نتیجہ تھا۔ پولیس کو اطلاع ملنے پر جب اہلکار ایک رہائش گاہ پر پہنچے تو وہاں سے چار افراد کی گولیوں سے چھلنی لاشیں برآمد ہوئیں۔

ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا تھا تاہم بعد ازاں اس کی شناخت 52 سالہ ریان وِلس میک فارلینڈ کے طور پر ہوئی، جو اسی شہر کا رہائشی تھا۔

پولیس چیف انتھونی قیس کے مطابق ملزم کو بعد میں دریا کے کنارے ایک پیدل پل کے قریب تلاش کیا گیا، جہاں اس نے پولیس سے بات چیت کے دوران خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔

بعد ازاں مزید تفتیش کے دوران دو اور لاشیں بھی برآمد ہوئیں، جن کے بارے میں شبہ ہے کہ انہیں بھی ملزم نے قتل کیا۔ ایک لاش قریبی گھر جبکہ دوسری ایک کمرشل عمارت سے ملی۔

پولیس کا کہنا ہے کہ تمام متاثرین کا تعلق ملزم کے خاندان سے تھا، تاہم ان کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں دو بچے بھی شامل ہیں۔

پولیس نے بتایا کہ ملزم کا ماضی میں بھی مجرمانہ ریکارڈ موجود تھا، تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ 

واضح رہے کہ مسکاتین ایک چھوٹا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 24 ہزار ہے اور یہ دارالحکومت ڈیس موئنز سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔
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