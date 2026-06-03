کوئٹہ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت کیوں ہوئی؟ وجہ سامنے آگئی

شہر کے اکثر پٹرول پمپس بند ہونے سے صارفین کو مشکلات کا سامنا

ویب ڈیسک June 03, 2026
facebook whatsup

کوئٹہ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت بدستور برقرار ہے، شہر کے اکثر پٹرول پمپس بند ہونے سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ کھلے پمپس پر صارفین کا رش بڑھ گیا اور لمبی لمبی قطار لگ گئیں۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ ایرانی پیٹرول پر پابندی ہے اور ملکی پیٹرول کی عدم دستیابی نے پریشان کر دیا ہے، گھنٹوں لائن میں کھڑے رہنے کے بعد بھی پیٹرول نہیں مل رہا۔

صدر پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قلت کی وجہ عید کی تعطیلات کے باعث ملکی پیٹرولیم کمپنیوں کا اسٹاک پہنچنے میں تاخیر ہے۔

انہوں ںے بتایا کہ شکارپور میں ڈپوؤں سے پیٹرول اور ڈیزل کی وافر مقدار میں لوڈنگ ہوگئی ہے، پیٹرول کی دستیابی کی صورتحال کو معمول پر آنے میں دو دن لگ سکتے ہیں۔

ضلعی انتظامیہ نے ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کرکے تمام پیٹرول پمپس کی مانیٹرنگ شروع کر دی۔

کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کوئٹہ مہراللہ بادینی کا کہنا تھا کہ کوئٹہ میں 60 رجسٹرڈ پیٹرول پمپس ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا نوٹس لے کر پمپس مالکان سے رابطہ کیا اور پیٹرول پمپس پر پیٹرول کی سپلائی بڑھا دی گئی۔

مہراللہ بادینی نے کہا کہ گزشتہ روز کوئٹہ میں 4لاکھ لیٹر پیٹرول پیٹرول پمپس پر سپلائی کیا گیا اور آج کوئٹہ کے پیٹرول پمپس پر 6لاکھ لیٹر پیٹرول سپلائی کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ آج پیٹرول مل رہا اور کل نہیں ملے گا۔

ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ایرانی پیٹرول کی سپلائی بند ہونے سے پیٹرول پمپس پر رش بڑھ گیا، ایرانی پیٹرول کو لیگل نہیں کیا گیا اور بحران کے دوران مافیا سرگرم ہو جاتے ہیں، ضلعی انتظامیہ نے پیٹرول پمپس پر کم گیج کا بھی نوٹس لیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی: میاں بیوی پر بہیمانہ تشدد کرنے والے 2 ملزمان مبینہ پولیس مقابلے کے بعد گرفتار

Express News

گلگت بلتستان میں خواتین ووٹرز کا وزن بڑھ گیا، متعدد حلقوں میں نتائج پر اثر انداز ہوں گی

Express News

ارکان پارلیمنٹ کی رہائش کیلیے فیملی سوٹس؛ بجٹ میں ڈیڑھ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز

Express News

پاکستان کی سمندری تجارت میں اہم بہتری، کراچی اور گوادر بندرگاہوں کی اہمیت مزید بڑھ گئی

Express News

بیرون ملک سفری پابندیوں کے کیس میں اسلام آباد ہائیکورٹ کا بڑا فیصلہ

Express News

خیبر پختونخوا میں آندھی اور بارش؛ دیواریں و چھتیں گرنے سے اب تک 2 افراد جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو