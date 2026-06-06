بالی ووڈ کی تنازعات سے بھرپور دو شخصیات راکھی ساونت اور شرلین چوپڑا ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئی ہیں۔ کبھی ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات، پولیس شکایات اور عوامی لڑائیوں میں مصروف رہنے والی یہ دونوں شخصیات اب دوبارہ ایک دوسرے کے گلے لگتی اور محبت کا اظہار کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔
حالیہ وائرل ویڈیو میں شرلین چوپڑا نے راکھی ساونت کو اپنی ’’بہن‘‘ قرار دیا، جس کے جواب میں راکھی نے محبت بھرے انداز میں ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دونوں کے درمیان یہ دوستانہ منظر سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل گیا اور مداحوں کے درمیان نئی بحث چھیڑ گیا۔
یہ وہی راکھی اور شرلین ہیں جن کے درمیان گزشتہ برسوں میں متعدد بار تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے خلاف شکایات بھی درج کروائی گئیں۔ بعد ازاں راکھی ساونت کے سابق شوہر عادل خان درانی سے تنازع کے دوران شرلین نے کھل کر راکھی کی مخالفت کی تھی اور ان کے ناقدین کے ساتھ کھڑی نظر آئی تھیں۔
تاہم اب حالات نے ایک اور یوٹرن لے لیا ہے۔ دونوں اسٹارز نے بظاہر تمام اختلافات بھلا کر دوستی کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ وائرل ویڈیوز میں گلے ملنے، ایک دوسرے کی تعریف کرنے اور پرانے جھگڑوں کو ماضی کا قصہ قرار دینے کے مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔
البتہ سوشل میڈیا صارفین اس اچانک دوستی کو اتنی آسانی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کئی صارفین نے اس مفاہمت کو ’’پبلسٹی اسٹنٹ‘‘ اور ’’نیا ڈرامہ‘‘ قرار دیا ہے۔ بعض تبصروں میں کہا گیا کہ چند روز پہلے تک ایک دوسرے پر الزامات لگانے والی شخصیات کا اچانک بہنیں بن جانا سمجھ سے بالاتر ہے، جبکہ کچھ صارفین نے طنزیہ انداز میں لکھا کہ بالی ووڈ میں دوستی اور دشمنی کا دورانیہ موسم سے بھی زیادہ تیزی سے بدلتا ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ راکھی ساونت اور شرلین چوپڑا کی دوستی اور دشمنی کا یہ سلسلہ نیا نہیں۔ ماضی میں بھی دونوں کئی مرتبہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھولنے کے بعد صلح کرتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے مداح اب اس تازہ مفاہمت کو بھی شکوک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔
فی الحال سوشل میڈیا پر ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے: کیا یہ دوستی واقعی پائیدار ثابت ہوگی یا پھر چند دن بعد ایک نئی لفظی جنگ دیکھنے کو ملے گی؟ مداحوں کو اب اگلے موڑ کا انتظار ہے، کیونکہ راکھی اور شرلین کی کہانی میں ڈرامے کی کمی کبھی نہیں رہی۔