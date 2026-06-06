اداکارہ مومنہ اقبال کی شادی کی تقریبات اور ان سے جڑے معاملات پر ان کی بہن رِمشا اقبال نے اہم انکشافات کرتے ہوئے حقیقت واضح کر دی ہے۔
مومنہ اقبال حالیہ دنوں میں نہ صرف اپنی شادی بلکہ ایم پی اے ثاقب چدھڑ کے ساتھ مبینہ ہراسانی کیس کے باعث بھی خبروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، جبکہ ان کے شوہر محمد حمزہ حبیب کے ساتھ ان کی شادی سوشل میڈیا پر خاصی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ اس معاملے میں مومنہ کی قانونی نمائندگی بھی ان کی بہن رِمشا اقبال کر رہی ہیں۔
رِمشا اقبال نے ایک انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ این سی سی آئی اے کی جانب سے ثاقب چدھڑ کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے بعد وہ مطمئن ہیں کیونکہ یہ کیس مضبوط شواہد کی بنیاد پر آگے بڑھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزم کے پاس مومنہ کی کوئی ذاتی یا نجی ویڈیوز موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف اے آئی کے ذریعے جعلی ویڈیوز بنا کر انہیں وائرل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔
شادی کی تقریبات کے حوالے سے پھیلنے والی مختلف چہ مگوئیوں پر وضاحت دیتے ہوئے رِمشا اقبال نے کہا کہ تمام تقریبات دراصل نکاح کی خوشی میں منعقد کی گئی تھیں۔
ان کے مطابق مومنہ کا رخصتی کا عمل ابھی نہیں ہوا اور یہ تقریب ممکنہ طور پر نومبر یا دسمبر میں منعقد کی جائے گی۔ رِمشا نے واضح کیا کہ موجودہ تمام تقریبات صرف نکاح کی خوشی کے طور پر کی گئیں جبکہ کیس کے دباؤ کے باعث مومنہ ایک مشکل ذہنی کیفیت سے بھی گزریں۔