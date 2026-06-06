پاکستان ریلوے کا یوٹیوبر کیخلاف سخت کارروائی کا فیصلہ

معاملے کی باقاعدہ درخواست ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ میں جمع کروائی جائے گی

ویب ڈیسک June 06, 2026
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پاکستان ریلوے نے ایک یوٹیوبر کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے جس نے aسکریپ کے طور پر کھڑی ٖغیر فعال کوچ کو فعال مسافر کوچ کے طور پر دکھانے کی کوشش کی۔

تفصیلات کے مطابق یوٹیوبر نے ریلوے یارڈ میں کھڑی پرانی کوچ میں داخل ہو کر اسے مسافر بردار کوچ کے طور پر پیش کیا۔

ترجمان پاکستان ریلویز کے مطابق پیر کے روز اس معاملے کی باقاعدہ درخواست ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ میں جمع کروائی جائے گی۔

ترجمان نے کہا ہے کہ معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور اس حوالے سے قانونی کارروائی مکمل کی جائے گی۔
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