گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات 2026 کے لیے پولنگ اسٹیشنز کی کیٹیگریز کی تفصیلات سامنے آ گئیں

دیامر میں سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے زیادہ 119 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے،

ویب ڈیسک June 06, 2026
facebook whatsup

گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات 2026 کے لیے پولنگ اسٹیشنز کی کیٹیگریز کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔

اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر 1391 پولنگ اسٹیشنز میں سے 551 کو انتہائی حساس، 349 کو حساس جبکہ 488 کو نارمل کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ الیکشن کے دوران پولنگ اسٹیشنز کی درجہ بندی کے مطابق سیکیورٹی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔

گلگت میں قائم 253 پولنگ اسٹیشنز میں سے 154 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے، جبکہ 48 حساس اور 51 نارمل کیٹیگری میں شامل ہیں، غذر کے 207 پولنگ اسٹیشنز میں سے 69 انتہائی حساس، 52 حساس اور 83 نارمل کیٹیگری کے ہیں۔

نگر میں 85 پولنگ اسٹیشنز میں سے 18 انتہائی حساس، 39 حساس اور 28 نارمل کیٹیگری میں شامل ہیں، جبکہ ہنزہ کے 88 پولنگ اسٹیشنز میں سے 24 انتہائی حساس، 31 حساس اور 33 نارمل قرار دیے گئے ہیں۔

سکردو کے 208 پولنگ اسٹیشنز میں سے 69 انتہائی حساس، 51 حساس اور 88 نارمل کیٹیگری میں شامل ہیں۔ شگر میں 71 پولنگ اسٹیشنز میں سے 17 انتہائی حساس، 23 حساس اور 31 نارمل کیٹیگری کے ہیں۔

کھرمنگ کے 43 پولنگ اسٹیشنز میں سے 21 انتہائی حساس، 10 حساس اور 12 نارمل قرار دیے گئے ہیں، جبکہ گانچھے کے 154 پولنگ اسٹیشنز میں 26 انتہائی حساس، 39 حساس اور 89 نارمل کیٹیگری کے پولنگ اسٹیشن شامل ہیں۔

استور کے 108 پولنگ اسٹیشنز میں سے 34 انتہائی حساس، 34 حساس جبکہ 40 نارمل کیٹیگری میں شامل ہیں۔

دیامر میں سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے زیادہ 119 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے، جبکہ 22 پولنگ اسٹیشن حساس اور 33 نارمل کیٹیگری میں شامل ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان کے انتخابات میں (ن) لیگ اور پی پی نے شرمناک کھیل کھیلا ہے، لیاقت بلوچ

Express News

میکے سے بار بار پیسے منگوانے اور تشدد کرنے پر شوہر کو قتل کرنیوالی خاتون کی سزا کم

Express News

کراچی سمیت سندھ میں شدید ہیٹ ویو کا الرٹ، درجہ حرارت 51 ڈگری تک جانے کا امکان

Express News

محرام الحرام کیلئے پنجاب میں پاک فوج اور رینجرز کی خدمات طلب

Express News

راولپنڈی جوڈیشل کمپلیکس میں خاتون اور مردوں کے نازیبا رقص کی ویڈیو وائرل، مقدمہ درج

Express News

انمول پنکی کی وائس ریکارڈنگ کیلئے پولیس کی درخواست پر وکیل سرکار کو نوٹس جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو