ایشیئن گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والی ریسلر عائشہ بلوچ کو بلاول بھٹو کی مبارک باد

عائشہ بلوچ کی تاریخی کامیابی پاکستانی خواتین کی صلاحیتوں، عزم، محنت اور ثابت قدمی کا منہ بولتا ثبوت ہے، چیئرمین پی پی

ویب ڈیسک June 07, 2026
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پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے ایشیئن گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے پر پاکستانی ریسلر عائشہ بلوچ کو مبارک باد دی ہے۔

بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا کہ عائشہ بلوچ نے  حریف بھارتی کھلاڑی کو شاندار تکنیکی برتری کے ساتھ شکست دے کر وکٹری پوڈیم پر پاکستان کا پرچم سربلند کیا۔

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انہوں نے کہا کہ عائشہ بلوچ نے نہ صرف گولڈ میڈل اپنے نام کیا بلکہ کروڑوں پاکستانیوں کے دل بھی جیت لیے ہیں، اُن کی تاریخی کامیابی پاکستانی خواتین کی صلاحیتوں، عزم، محنت اور ثابت قدمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

بلاول بھٹو زرداری نے عائشہ بلوچ کے اہلِ خانہ، کوچز اور معاون عملے کو بھی خراجِ تحسین کیا۔
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