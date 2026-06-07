امریکا، اوہائیو فیسٹیول میں نامعلوم افراد کی اندھا دھند فائرنگ، 8 افراد زخمی

پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں

ویب ڈیسک June 07, 2026
facebook whatsup
OHIO:

امریکی ریاست اوہائیو کے شہر ٹولیڈو میں جاری ایک مقامی میلے کی رونق اس وقت خوف و ہراس میں بدل گئی جب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے کم از کم 8 افراد زخمی ہو گئے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعہ ہفتے کی شام اولڈ ویسٹ اینڈ فیسٹیول کے قریب پیش آیا جہاں بڑی تعداد میں شہری تفریح کے لیے موجود تھے۔

فائرنگ کی آوازیں گونجتے ہی موقع پر بھگدڑ مچ گئی اور لوگ جان بچانے کے لیے مختلف سمتوں میں دوڑ پڑے۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اطلاع ملتے ہی اہلکار فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچے اور زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ زخمیوں کی حالت کے بارے میں تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں۔

عینی شاہدین کے مطابق چند ہی لمحوں میں متعدد گولیوں کی آوازیں سنائی دیں جس کے بعد پورا علاقہ خوفزدہ افراد کی چیخ و پکار سے گونج اٹھا۔

تاہم فائرنگ میں ملوث افراد کے بارے میں تاحال کوئی واضح معلومات سامنے نہیں آ سکیں۔

پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں جبکہ حملہ آوروں کی تلاش کے لیے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے محرکات جاننے کے لیے مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

یمنی حوثیوں کا اسرائیل پر حملے کا دعویٰ، بحیرہ احمر میں اسرائیلی جہاز رانی پر پابندی کا اعلان

Express News

بلوچستان میں پنجگور کی تحصیل پروم میں نادرا رجسٹریشن آفس قائم

Express News

پی آئی اے کی کراچی سے مدینہ کی پرواز غیر معمولی تاخیر کا شکار 

Express News

پاسداران انقلاب کی جوابی کاروائی، اسرائیل کے نیواتیم اور تل نوف فضائی اڈوں پر حملے کا دعویٰ

Express News

عراق میں بس کو حادثہ اور آتشزدگی، 21 افراد ہلاک

Express News

اسرائیل کا ایران کے ماہشہر پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر حملہ، کارون پلانٹ کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو