امریکا، اوہائیو فیسٹیول میں نامعلوم افراد کی اندھا دھند فائرنگ، 8 افراد زخمی

OHIO:
امریکی ریاست اوہائیو کے شہر ٹولیڈو میں جاری ایک مقامی میلے کی رونق اس وقت خوف و ہراس میں بدل گئی جب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے کم از کم 8 افراد زخمی ہو گئے۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعہ ہفتے کی شام اولڈ ویسٹ اینڈ فیسٹیول کے قریب پیش آیا جہاں بڑی تعداد میں شہری تفریح کے لیے موجود تھے۔
فائرنگ کی آوازیں گونجتے ہی موقع پر بھگدڑ مچ گئی اور لوگ جان بچانے کے لیے مختلف سمتوں میں دوڑ پڑے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اطلاع ملتے ہی اہلکار فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچے اور زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ زخمیوں کی حالت کے بارے میں تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں۔
عینی شاہدین کے مطابق چند ہی لمحوں میں متعدد گولیوں کی آوازیں سنائی دیں جس کے بعد پورا علاقہ خوفزدہ افراد کی چیخ و پکار سے گونج اٹھا۔
تاہم فائرنگ میں ملوث افراد کے بارے میں تاحال کوئی واضح معلومات سامنے نہیں آ سکیں۔
پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں جبکہ حملہ آوروں کی تلاش کے لیے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے محرکات جاننے کے لیے مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔