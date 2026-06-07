چینی جہازوں کا سمندری پانیوں میں آپریشن، تائیوان نے بھی اپنے جہاز بھیج دیے

پورے عمل کے دوران چینی بحری جہازوں کی نگرانی کی گئی ہے، تائیوان کوسٹ گارڈ

ویب ڈیسک June 07, 2026
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تائیوان کے ساحلی کوسٹ گارڈ نے کہا ہے کہ تائیوان کے مشرقی سمندری حصے میں پانیوں میں چینی آپریشن کا "مناسب جواب دینے" کے لیے تائیوان نے اپنے جہاز تعینات کردیے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق تائیوان کی جانب سے یہ اقدام چینی میڈیا کی اُن رپورٹس کے بعد سامنے آیا ہے جس میں چینی آپریشن کو جاپان اور فلپائن کے درمیان متاثرہ پانیوں میں ایک سرحد کھینچنے کا ردعمل بتایا گیا تھا۔

تائیوان کے کوسٹ گارڈ نے بیان میں کہا کہ پورے عمل کے دوران چینی بحری جہازوں کی نگرانی کی گئی ہے اور تائیوان نے "مناسب جواب دینے کے لیے ضروری جہاز تعینات کردیے ہیں۔

تائیوان نے کہا کہ اس نے ژیامن بندرگاہ سے روانہ ہونے والے چار چینی سرکاری جہازوں کا پتہ لگایا ہے جو جزیرے کے جنوب مغرب میں تائیوان کے پانیوں سے باہر رُکے ہوئے ہیں۔
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