ساہیوال میں دلخراش واقعہ، سفاک شوہر نے بہنوئی کیساتھ ملکر بیوی اور بیٹی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی

صوبیہ پروین نے تقریباً 15 سال قبل شعبان بھٹی سے شادی کی، جوڑے کے پانچ بچے ہیں

ویب ڈیسک June 07, 2026
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پنجاب کے ضلع ساہیوال کی شادمان کالونی میں ایک خاتون اور اس کی بیٹی کو اس کے شوہر اور بہنوئی نے مبینہ طور پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئیں۔

رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 نے زخمی ماں بیٹی کو علاج کے لیے ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ آگ لگنے سے گھر کا فرنیچر اور برتن بھی جل گئے اس سے پہلے کہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔

رپورٹس میں بتایا گیا کہ شکایت کنندہ محمد بلال کی بہن اور وہاڑی سٹی کی رہائشی صوبیہ پروین نے تقریباً 15 سال قبل تحصیل ساہیوال کے چک 65/5-L کے شعبان بھٹی سے شادی کی، جوڑے کے پانچ بچے ہیں۔

پولیس نے کہا کہ مبینہ طور پر گھریلو تشدد ان کی پوری شادہ شدہ زندگی کے دوران جاری رہا، صوبیہ کو مبینہ طور پر اس کے شوہر اور بہنوئی کی طرف سے اکثر بدسلوکی اور شدید مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا۔

چند ماہ قبل اس نے مسلسل تشدد کے باعث اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دیا اور اپنے بچوں سمیت شادمان چوک کے قریب کرائے کے مکان میں رہنے لگی۔ وہ خاندان کی کفالت کے لیے گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کر رہی تھی۔

جمعہ کو شعبان اور اس کے بھائی محمد عظیم نے مبینہ طور پر کرائے کے مکان میں گھس کر صوبیہ اور اس کی ایک بیٹی پر پٹرول چھڑک کر انہیں آگ لگا دی۔ ملزمان نے فرار ہونے سے قبل گھریلو سامان کو بھی مبینہ طور پر نذر آتش کیا۔

پڑوسیوں نے ریسکیو 1122 کو اطلاع دی جس نے زخمیوں کو ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال پہنچایا، فرید ٹاؤن پولیس نے محمد بلال کی شکایت پر شعبان بھٹی اور محمد عظیم کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 336، 324 اور 109 کے تحت مقدمہ درج کر لیا، رپورٹ درج ہونے تک پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی تھی۔
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