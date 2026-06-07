ایف آئی اے کے بھرتی ٹیسٹ میں فراڈ کی کوشش ، دو امیدواروں کے خلاف مقدمہ درج

ملزمان نے مبینہ طور پر ایف آئی اے حکام کو گمراہ کرنے اور جعلی ذرائع سے بھرتی کے عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کی

ویب ڈیسک June 07, 2026
facebook whatsup

وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے) کی بھرتی کے عمل کے دوران فزیکل فٹنس ٹیسٹ میں ناکام ہونے کے بعد خود کو کامیاب امیدوار کے طور پر پیش کرنے اور دھوکہ دینے کی کوشش کرنے کے الزام میں دو امیدواروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔

ایف آئی اےحکام نےاتوار کو اے پی پی کو بتایا کہ یہ واقعہ ایف آئی اے کی مختلف پوسٹوں کے لیے جناح سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں منعقدہ جسمانی برداشت کے ٹیسٹ کے دوران پیش آیا۔

انہوں نے کہا کہ دونوں امیدوار جسمانی ٹیسٹ میں ناکام ہونے کے باوجود مبینہ طور پر کامیاب امیدواروں کے گروپ میں شامل ہوئے اور بھرتی کے عمل کے اگلے مرحلے میں جانے کی کوشش کی جس میں قد اور سینے کی پیمائش بھی شامل تھی۔

حکام کے مطابق پیمائش کے سیکشن کی نگرانی کرنے والے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محفوظ احمد کو شک ہوا اور انہوں نے امیدواروں کو تصدیق کے لیے روک لیا۔مزید جانچ پڑتال سے یہ بات سامنے آئی کہ دونوں افراد کو جسمانی برداشت کے ٹیسٹ میں پہلے ہی ناکام قرار دیا جا چکا تھا اور وہ جان بوجھ کر خود کو اہل امیدوار ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔

انہوں نے بتایا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر ایف آئی اے حکام کو گمراہ کرنے اور جعلی ذرائع سے بھرتی کے عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔واقعے کے بعد ملزمان کے خلاف پاکستان پینل کوڈ (PPC) کی دفعہ 419 اور 420 کے تحت دھوکہ دہی اور نقالی سے متعلق جرائم کے تحت قانونی کارروائی شروع کی گئی۔

انہوں نے بتایا کہ مقدمہ کے اندراج اور مزید قانونی کارروائی کے لیے شکایت آبپارہ پولیس سٹیشن کو بھیج دی گئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے اپنے بھرتی کے عمل میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے اور سرکاری طریقہ کار میں ہیرا پھیری کی کسی بھی کوشش کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان کے انتخابات میں (ن) لیگ اور پی پی نے شرمناک کھیل کھیلا ہے، لیاقت بلوچ

Express News

میکے سے بار بار پیسے منگوانے اور تشدد کرنے پر شوہر کو قتل کرنیوالی خاتون کی سزا کم

Express News

کراچی سمیت سندھ میں شدید ہیٹ ویو کا الرٹ، درجہ حرارت 51 ڈگری تک جانے کا امکان

Express News

محرام الحرام کیلئے پنجاب میں پاک فوج اور رینجرز کی خدمات طلب

Express News

راولپنڈی جوڈیشل کمپلیکس میں خاتون اور مردوں کے نازیبا رقص کی ویڈیو وائرل، مقدمہ درج

Express News

انمول پنکی کی وائس ریکارڈنگ کیلئے پولیس کی درخواست پر وکیل سرکار کو نوٹس جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو