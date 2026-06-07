ضلع باغ میں معمولات رواں دواں، عوام نے احتجاجی کال کو مسترد کردیا

ضلع بھر میں چھوٹی بڑی مارکیٹیں اور تجارتی مراکز کھلے ہوئے ہیں

ویب ڈیسک June 07, 2026
facebook whatsup

آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح باغ آزاد کشمیر میں بھی زندگی معمول کے مطابق جاری ہے اور روزمرہ سرگرمیوں میں کوئی خلل دیکھنے میں نہیں آیا۔

شہر میں کاروباری سرگرمیاں عروج پر ہیں جبکہ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بھی معمول کے مطابق برقرار ہے۔ ضلع بھر میں چھوٹی بڑی مارکیٹیں اور تجارتی مراکز کھلے ہوئے ہیں جہاں شہریوں کی بڑی تعداد خرید و فروخت میں مصروف دکھائی دے رہی ہے۔

مقامی افراد کا کہنا ہے کہ وہ روزمرہ معمولات کے مطابق اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور کسی قسم کی غیر یقینی صورتحال موجود نہیں۔

دوسری جانب ضلع باغ کے باشعور عوام نے نام نہاد احتجاجی کال کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور معمول کی زندگی کو ترجیح دی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان کے انتخابات میں (ن) لیگ اور پی پی نے شرمناک کھیل کھیلا ہے، لیاقت بلوچ

Express News

میکے سے بار بار پیسے منگوانے اور تشدد کرنے پر شوہر کو قتل کرنیوالی خاتون کی سزا کم

Express News

کراچی سمیت سندھ میں شدید ہیٹ ویو کا الرٹ، درجہ حرارت 51 ڈگری تک جانے کا امکان

Express News

محرام الحرام کیلئے پنجاب میں پاک فوج اور رینجرز کی خدمات طلب

Express News

راولپنڈی جوڈیشل کمپلیکس میں خاتون اور مردوں کے نازیبا رقص کی ویڈیو وائرل، مقدمہ درج

Express News

انمول پنکی کی وائس ریکارڈنگ کیلئے پولیس کی درخواست پر وکیل سرکار کو نوٹس جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو