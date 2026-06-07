مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے 8 فلسطینیوں کو گرفتار کرلیا

ہیبرون میں اسرائیلی فورسز نے شہریوں کے گھروں پر چھاپہ مارا

ویب ڈیسک June 07, 2026
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اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے متعدد علاقوں میں چھاپوں کے دوران آٹھ فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا جب کہ وسطی غزہ کی پٹی میں دیر البلاح کے ساحل پر اسرائیلی بحریہ کی فائرنگ سے ایک فلسطینی ماہی گیر ہلاک ہو گیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فورسز نے رام اللہ کے مشرق میں واقع گاؤں کفر مالک سے تین فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔

اس کے علاوہ تین فلسطینی بھائیوں کو سلفیت کے شمال میں واقع گاؤں کیرا سے بھی حراست میں لیا گیا جب کہ ایک اور فلسطینی کو بیت لحم کے مغرب میں واقع دوحہ قصبے سے گرفتار کیا گیا۔

ہیبرون میں اسرائیلی فورسز نے شہریوں کے گھروں پر چھاپہ مارا اور ایک اور فلسطینی کو گرفتار کر لیا، جس سے گرفتاریوں کی کل تعداد آٹھ ہو گئی۔
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