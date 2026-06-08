فٹبال ورلڈ کپ ہمیشہ سے دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کے لیے ایک عالمی اسٹیج رہا ہے، مگر 2026 کا ایڈیشن صرف کھیل تک محدود نہیں رہے گا۔ یہ ایونٹ اس بات کی بھی عملی مثال ہوگا کہ جدید ٹیکنالوجی کس تیزی سے کھیلوں کی دنیا کو بدل رہی ہے۔
کینیڈا، میکسیکو اور امریکا میں منعقد ہونے والا یہ ورلڈ کپ 16 شہروں میں کھیلا جائے گا، جس میں پہلی بار 48 ٹیمیں اور مجموعی طور پر 104 میچز شامل ہوں گے۔ اس بڑے پیمانے پر ایونٹ کی تیاری، نشریات، سیکیورٹی، ٹرانسپورٹ اور شائقین کے تجربے کو منظم کرنے کے لیے ڈیٹا اور ٹیکنالوجی مرکزی کردار ادا کریں گے۔
اس ٹورنامنٹ میں کئی ایسی ٹیکنالوجیز متعارف ہو رہی ہیں جو پہلے بھی آزمائی گئی ہیں، مگر اس سطح اور وسعت کے ساتھ پہلی بار استعمال ہوں گی۔ مصنوعی ذہانت، اسمارٹ بال ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل ماڈلنگ، جدید براڈکاسٹنگ اور سائبر سیکیورٹی جیسے نظام مل کر اس ورلڈ کپ کو ایک ’’اسمارٹ اسپورٹس ایکو سسٹم‘‘ میں تبدیل کر دیں گے۔
ذیل میں ان اہم ٹیکنالوجیز کا تفصیلی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے جو فیفا ورلڈ کپ 2026 کو تاریخ کا سب سے جدید ایونٹ بنا رہی ہیں۔
1. مصنوعی ذہانت (AI) ٹورنامنٹ مینجمنٹ کا نیا مرکز
2026 کے ورلڈ کپ میں مصنوعی ذہانت اب تجرباتی نہیں رہی بلکہ آپریشنز کا بنیادی حصہ بن چکی ہے۔ فیفا کے آفیشل ٹیکنالوجی پارٹنر کے طور پر Lenovo ٹورنامنٹ کے تینوں میزبان ممالک میں ڈیٹا انفراسٹرکچر، براڈکاسٹ پروڈکشن اور ریئل ٹائم اینالیسز میں مدد فراہم کر رہا ہے۔
کمپنی کے مطابق اس نظام کی مدد سے ویڈیوز کی پروسیسنگ، ہائی لائٹس کی تیاری اور مختلف زاویوں سے میچ کی کوریج پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے ممکن ہوگی۔ اس سے ناظرین کو تقریباً فوری ہائی لائٹس اور گہرے تجزیے دستیاب ہوں گے۔
اس کے ساتھ FIFA Football AI Pro نامی جنریٹو AI پلیٹ فارم بھی استعمال ہوگا، جو فیڈریشنز کو معلوماتی ڈیٹا اور انتظامی سہولت فراہم کرے گا۔ اگرچہ عام شائقین براہِ راست اس سسٹم کو استعمال نہیں کریں گے، مگر اس کے اثرات براڈکاسٹس اور ڈیجیٹل مواد میں واضح ہوں گے۔
2. اسمارٹ فٹبال: جب گیند خود ڈیٹا بتائے گی
Adidas کی جانب سے تیار کردہ آفیشل میچ بال اب صرف کھیل کا حصہ نہیں بلکہ ایک ڈیجیٹل ڈیوائس بھی ہے۔ اس میں نصب سینسر ہر سیکنڈ میں سینکڑوں بار ڈیٹا ٹریک کر کے سسٹم کو بھیجتا ہے۔
یہ معلومات فیفا کے ٹریکنگ اور آفیشیٹنگ سسٹمز کو مدد فراہم کرتی ہیں تاکہ گیند کی پوزیشن، رفتار اور ٹچز کا انتہائی درست ڈیٹا حاصل کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ اسٹیڈیم میں لگے کیمرے بھی ہر لمحے کو ریکارڈ کرتے ہیں۔
یوں ہر میچ کا ایک مکمل ڈیجیٹل ریکارڈ تیار ہو جاتا ہے جو نہ صرف ریفریز بلکہ کوچز اور تجزیہ کاروں کے لیے بھی انتہائی اہم ثابت ہوتا ہے۔
3. آف سائیڈ فیصلوں میں رفتار اور درستگی
فٹبال میں VAR سسٹم ہمیشہ بحث کا موضوع رہا ہے، مگر اب فیفا نے Semi-Automated Offside Technology کو مزید تیز اور مؤثر بنا دیا ہے۔
یہ نظام AI، کیمرہ ٹریکنگ اور اسمارٹ بال ڈیٹا کو یکجا کر کے ممکنہ آفسائیڈ صورتحال فوری طور پر شناخت کرتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ریفریز کو خودکار الرٹس بھی موصول ہوں گے، جس سے فیصلہ سازی کا وقت نمایاں طور پر کم ہو جائے گا۔
فیفا کے انوویشن ڈائریکٹر کے مطابق مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ’’تقریباً نظر نہ آئے‘‘ تاکہ کھیل کی روانی برقرار رہے۔
4. ہر کھلاڑی کا ڈیجیٹل ورژن تیار
ورلڈ کپ 2026 میں کھلاڑیوں کی مکمل 3D اسکیننگ کی گئی ہے تاکہ ان کے ڈیجیٹل ماڈلز تیار کیے جا سکیں۔ یہ ماڈلز میچ کے دوران آفسیڈ یا دیگر پیچیدہ فیصلوں کی وضاحت کے لیے استعمال ہوں گے۔
یہ ٹیکنالوجی براڈکاسٹ اور ریفری سسٹمز دونوں کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہے کیونکہ اس سے ناظرین کو فیصلوں کی بہتر بصری وضاحت مل سکے گی۔
5. ریفریز کے لیے باڈی کیمرہ ٹیکنالوجی
اس ورلڈ کپ میں ریفریز کے لیے باڈی کیمرے بھی متعارف کرائے جا رہے ہیں، جو میدان میں ان کے نقطہ نظر سے میچ کو ریکارڈ کریں گے۔
اس سے ناظرین کو وہ زاویہ دیکھنے کا موقع ملے گا جو عام طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی فیصلوں کے شفاف ہونے میں بھی اضافہ ہوگا کیونکہ ہر اہم لمحہ پہلی نظر سے محفوظ ہوگا۔
6. انٹرایکٹو براڈکاسٹنگ کا نیا دور
’فاکس اسپورٹس‘ اور اس کے اسٹریمنگ پلیٹ فارم ’فاکس ون‘ ورلڈ کپ کی کوریج کو ایک نئے انداز میں پیش کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔
ناظرین کو مختلف کیمرہ اینگلز، ڈیٹا اوورلے، ذاتی نوعیت کے ہائی لائٹس اور انٹرایکٹو فیچرز دستیاب ہوں گے۔ AI کی مدد سے ہائی لائٹس خودکار طور پر تیار کی جائیں گی اور مختلف پلیٹ فارمز کے لیے الگ مواد بنایا جائے گا۔
اب براڈکاسٹنگ ایک یکساں تجربہ نہیں رہی بلکہ ہر ناظر کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔
7. جدید اینالٹکس اور فٹبال کی نئی سمجھ
اب کوچنگ اور ٹیم اسٹریٹیجی صرف روایتی اعداد و شمار پر نہیں بلکہ جدید AI ماڈلز اور نیٹ ورک سائنس پر مبنی ہے۔
یہ نظام کھلاڑیوں کے درمیان تعلق، پاسنگ نیٹ ورک اور ٹیم کی مجموعی حکمت عملی کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس سے ٹیمیں نہ صرف اپنی کارکردگی بہتر بنا سکتی ہیں بلکہ مخالف ٹیموں کی حکمت عملی بھی زیادہ گہرائی سے سمجھ سکتی ہیں۔
یہ ٹیکنالوجی چھوٹی ٹیموں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اب جدید اینالٹکس تک رسائی پہلے سے زیادہ آسان ہو رہی ہے۔
8. ڈیجیٹل ٹوئنز اور سائبر سیکیورٹی: ایونٹ کا حفاظتی ڈھانچہ
ورلڈ کپ 2026 کے انتظامات میں ڈیجیٹل ٹوئنز یعنی ورچوئل ماڈلز کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ اسٹیڈیمز، ٹرانسپورٹ اور کراؤڈ مینجمنٹ کو پہلے سے سمولیٹ کیا جا سکے۔
اس کے ذریعے کسی بھی ہنگامی صورتحال یا رش کے امکانات کو پہلے سے جانچ کر بہتر حکمت عملی تیار کی جا سکتی ہے۔
اس کے ساتھ سائبر سیکیورٹی بھی انتہائی اہم بن چکی ہے، کیونکہ ٹکٹنگ سسٹمز، براڈکاسٹ نیٹ ورکس اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر سائبر حملوں کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ تین ممالک میں پھیلے اس ایونٹ کو سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک غیر معمولی چیلنج قرار دیا جا رہا ہے۔
کھیل وہی، مگر تجربہ مکمل طور پر نیا
فیفا ورلڈ کپ 2026 صرف فٹبال ٹورنامنٹ نہیں بلکہ ایک مکمل ٹیکنالوجی شوکیس بننے جا رہا ہے۔ اسمارٹ فٹبال، AI سسٹمز، ڈیجیٹل ماڈلنگ، جدید براڈکاسٹنگ اور ڈیٹا اینالٹکس مل کر کھیل کو ایک نئے دور میں داخل کر رہے ہیں۔
اگرچہ گول، ڈرائبل، فاؤل اور جیت ہار کا فیصلہ اب بھی انسانی مہارت پر ہوگا، لیکن ان لمحات کے پیچھے کام کرنے والا پورا نظام پہلے سے کہیں زیادہ ڈیجیٹل، تیز اور ذہین ہوگا۔
2026 کا ورلڈ کپ نہ صرف فٹبال کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ ہوگا بلکہ یہ دنیا کے سامنے جدید کھیلوں کی ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ بھی ثابت ہوگا۔
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