آئی سی سی کے بھارتی چیئرمین جے شاہ اور پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا کا مصافحہ توجہ کا مرکز بن گیا

آئی سی سی کے بھارتی چیئرمین جے شاہ اور چیف ایگزیکٹو سنجوگ  گپتا نے پاکستانی کپتان فاظمہ ثنا سے بھی ہاتھ ملایا

ویب ڈیسک June 07, 2026
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لندن میں آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ ٹرافی کے ساتھ کپتانوں کا فوٹو شوٹ ہوا جس میں آئی سی سی کے بھارتی چیئرمین جے شاہ اور چیف ایگزیکٹو سنجوگ  گپتا نے پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا سے بھی ہاتھ ملایا جو توجہ کا مرکز بن گیا۔

واٹرلو برج پر اس تقریب کے مہمان خصوصی آئی سی سی چیئرمین  جے شاہ اور سنجوگ گپتا تھے۔ سنجوگ کپتان  گروپ فوٹو  میں بھی پاکستانی کپتان فاظمہ ثنا کے  ساتھ کھڑے نظرآرہے ہیں۔

سوشل میڈیا صارفین اسے کرکٹ میں پاکستان اور بھارت کاہینڈ شیک قرار دے کر تبصرے کرنےمیں مصروف ہیں۔ اس تقریب میں شرکت کےلیے تمام کپتان ایک ہی بس میں سوار ہوکر لندن برج پر پہنچی تھیں۔

تقریب میں کپتانوں نے اپنی ٹیموں کی تیاریوں پر بھی بات کی اور بہترین پرفارمنس دینے کا عزم کیا، اس تقریب کودیکھنے کےلیے شائقین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اس موقع پر آٹوگراف بھی کپتانوں نے دیے۔

واضح رہے کہ آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ کا بارہ جون سے آغاز ہورہاہے۔
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