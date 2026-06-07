پاکستان نے ڈائمنڈ جوبلی فٹبال کپ کے اہم میچ میں افغانستان کو صفر کے مقابلے میں دو گول سے شکست دیکر فائنل کے لیے کوالیفائی کرلیا، قومی ٹیم 64 سال بعد کسی آزاد بین الاقوامی ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچی۔
مالدیپ میں جاری ایونٹ میں عمر نواز نے پانچویں منٹ میں گول کر کے پاکستان کو برتری دلائی۔ ہارون حمید نے اضافی وقت میں گول کر کے پاکستان کی فتح یقینی بنا دی۔
پاکستان گروپ میں پہلی پوزیشن پر رہا، پاکستان 10 جون کو ڈائمنڈ جوبلی کپ کا فائنل کھیلے گا۔1962 مردیکا کپ کے بعد پاکستان پہلی بار کسی آزاد بین الاقوامی ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچا ہے۔