ایبٹ آباد نے کراچی وائٹس کو 9 وکٹوں سے ہرا کر نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ جیت لیا

119 رنز کا ہدف ایبٹ آباد نے صرف ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا

ویب ڈیسک June 07, 2026
facebook whatsup

ایبٹ آباد نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کے فائنل میں کراچی وائٹس کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔

فائنل میں کراچی وائٹس کی ٹیم 19ویں اوور میں 118 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ ثاقب خان 22 رنز کے ساتھ ٹیم کے ٹاپ اسکورر رہے جبکہ سعود شکیل 17 اور شان مسعود 16 رنز بنا سکے۔ ہارون ارشد نے 13 اور خواجہ نافع نے 10 رنز اسکور کیے۔

ایبٹ آباد کی جانب سے ارشد اقبال نے عمدہ بولنگ کرتے ہوئے تین وکٹیں حاصل کیں جبکہ شاداب خان، رضا اللہ اور شہاب خان نے دو، دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ وسیم جونیئر ایک وکٹ لینے میں کامیاب رہے۔

119 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ایبٹ آباد نے جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مطلوبہ اسکور صرف ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔

شاہ زیب خان اور کامران غلام نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 45، 45 رنز کی اننگز کھیلیں اور اپنی ٹیم کو بآسانی فتح سے ہمکنار کیا۔

اس شاندار کامیابی کے ساتھ ایبٹ آباد نے نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کا ٹائٹل جیت لیا اور پورے ایونٹ میں اپنی عمدہ کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھا۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لارڈز ٹیسٹ: 138 سال بعد کھیلے جانے والے مختصر ترین ٹیسٹ میں کئی ریکارڈز قائم

Express News

پاکستانی اسٹارز کی صلاحیتوں کو مزید چمکانے کا فیصلہ

Express News

حسن علی نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نیا ریکارڈ قائم کردیا

Express News

ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ، لندن کے واٹرلو برج پر کرکٹ کا میلہ سج گیا

Express News

چیئرمین پی سی بی کی تمیم اقبال کو بی سی بی کا بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد

Express News

ایم سی سی کا لارڈز کی پچ پر درِ عمل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو