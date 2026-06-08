سوات میں گجر برداری پر قاتلانہ حملہ، مظاہرین کا لاشوں کو سڑک پر رکھ کر شدید احتجاج

ابتدائی اطلاعات کے مطابق فائرنگ کے دوران افضل خان گجر زخمی ہوگئے

ویب ڈیسک June 08, 2026
facebook whatsup

سوات کے علاقے شکردرہ میں میں گجر برداری پر حملے کے خلاف شدید احتجاج جاری ہے۔

تفصیلات کے مطابق افضل گجر پر حملے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے جبکہ مظاہرین نے لاشوں کو سڑک پر رکھا ہوا ہے۔ مٹہ مینگورہ روڈ کو ہر قسم ٹریفک کیلیے بند کردیا گیا ہے۔

مظاہرین نے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ رات حملے میں تین افراد جاں بحق ہوگئے تھے۔ 

سوات کی تحصیل مٹہ علاقہ شکردرہ میں گزشتہ رات نامعلوم مسلح افراد نے  حملہ کیا تھا۔ معروف ٹرانسپورٹر افضل خان گجر کی گاڑی کو راکٹ لانچر سے نشانہ بنایا گیا جس میں گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔  بعد ازاں دونوں جانب سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔

حملے کے وقت افضل خان گجر اپنی گاڑی میں گھر جا رہے تھے، شکردرہ کے مقام پر نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر راکٹ فائر کیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق فائرنگ کے دوران افضل خان گجر زخمی ہوگئے.

تاہم انکا جواں سال بیٹا بہرام خان گجر اور بھتیجا موقع پر جاں بحق ہوگیا اور ایک سیکیورٹی گارڈ گاڑی میں آگ لگنے کے باعث جل کر جاں بحق ہوا۔

زخمی ہونے کے باوجود افضل خان گجر نے حملہ آوروں پر جوابی فائرنگ کی۔ حملہ آور فرار ہوگئے جبکہ واقعے کے بعد پولیس نے علاقے کا محاصرہ کرکے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

یمنی حوثیوں کا اسرائیل پر حملے کا دعویٰ، بحیرہ احمر میں اسرائیلی جہاز رانی پر پابندی کا اعلان

Express News

بلوچستان میں پنجگور کی تحصیل پروم میں نادرا رجسٹریشن آفس قائم

Express News

پی آئی اے کی کراچی سے مدینہ کی پرواز غیر معمولی تاخیر کا شکار 

Express News

پاسداران انقلاب کی جوابی کاروائی، اسرائیل کے نیواتیم اور تل نوف فضائی اڈوں پر حملے کا دعویٰ

Express News

عراق میں بس کو حادثہ اور آتشزدگی، 21 افراد ہلاک

Express News

اسرائیل کا ایران کے ماہشہر پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر حملہ، کارون پلانٹ کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو