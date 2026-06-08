سوشل میڈیا پر 15 لاکھ فالوورز رکھنے والا کتا چوری، صرف 27 ڈالر میں بیچ کر کھا لیا گیا

چین میں سوشل میڈیا پر 15 لاکھ فالوورز رکھنے والے مشہور کتے کو مبینہ طور پر چوری کے بعد کاٹ کر کھا لیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق ڈیڑھ ملین فالوورز رکھنے والے بارڈر کولی نسل کے کتے "چوٹو" کو مبینہ طور پر چوری کے بعد فروخت کرکے ذبح کردیا گیا۔
چوٹو کے مالک کے مطابق وہ گزشتہ ماہ جارجیا کے سفر پر تھے جبکہ چوٹو ان کے والدین کی دیکھ بھال میں تھا۔ 11 مئی کو اُنہیں اطلاع ملی کہ چوٹو گھر سے غائب ہو گیا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ دو نامعلوم افراد الیکٹرک اسکوٹر پر آ کر کتے کو اغوا کرکے لے گئے۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی انہوں نے اپنا سفر ادھورا چھوڑ کر واپسی کی اور کتے کی تلاش شروع کی۔ تقریباً دو ہفتوں بعد انہوں نے مبینہ ملزم تک رسائی حاصل کر لی، جس نے انکشاف کیا کہ اس نے چوٹو کو 180 یوآن (تقریباً 27 ڈالر) میں ایک ڈاگ میٹ ریسٹورنٹ کو فروخت کر دیا تھا جہاں اسے ذبح کر کے کھا لیا گیا ہے۔
ملزم نے اپنے اقدام کا جواز یہ پیش کیا کہ اس نے کتے کو آوارہ سمجھا تاہم گو نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ چوٹو نے کالر اور جی پی ایس ٹریکر پہن رکھا تھا۔ کتے کے مالک کے مطابق جب وہ متعلقہ ریسٹورنٹ پہنچے تو وہاں سے بھی انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کتے کی باقیات تک ضائع کی جا چکی تھیں۔
چوٹو کے مالک اس واقعے پر شدید غمزدہ ہیں اور انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود کو اور اس جرم میں ملوث افراد کو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے پالتو جانور کے لیے انصاف حاصل کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے جبکہ مقامی پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔