سوشل میڈیا پر 15 لاکھ فالوورز رکھنے والا کتا چوری، صرف 27 ڈالر میں بیچ کر کھا لیا گیا

ملزمان نے کتا چوری کے بعد ایک ڈاگ میٹ ریسٹورنٹ کو فروخت کردیا تھا جہاں اسے پکاکر گاہکوں کو کھلادیا گیا

ویب ڈیسک June 08, 2026
facebook whatsup

چین میں سوشل میڈیا پر 15 لاکھ فالوورز رکھنے والے مشہور کتے کو مبینہ طور پر چوری کے بعد کاٹ کر کھا لیا گیا۔

رپورٹ کے مطابق ڈیڑھ ملین فالوورز رکھنے والے بارڈر کولی نسل کے کتے "چوٹو" کو مبینہ طور پر چوری کے بعد فروخت کرکے ذبح کردیا گیا۔

چوٹو کے مالک کے مطابق وہ گزشتہ ماہ جارجیا کے سفر پر تھے جبکہ چوٹو ان کے والدین کی دیکھ بھال میں تھا۔ 11 مئی کو اُنہیں اطلاع ملی کہ چوٹو گھر سے غائب ہو گیا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ دو نامعلوم افراد الیکٹرک اسکوٹر پر آ کر کتے کو اغوا کرکے لے گئے۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی انہوں نے اپنا سفر ادھورا چھوڑ کر واپسی کی اور کتے کی تلاش شروع کی۔ تقریباً دو ہفتوں بعد انہوں نے مبینہ ملزم تک رسائی حاصل کر لی، جس نے انکشاف کیا کہ اس نے چوٹو کو 180 یوآن (تقریباً 27 ڈالر) میں ایک ڈاگ میٹ ریسٹورنٹ کو فروخت کر دیا تھا جہاں اسے ذبح کر کے کھا لیا گیا ہے۔

ملزم نے اپنے اقدام کا جواز یہ پیش کیا کہ اس نے کتے کو آوارہ سمجھا تاہم گو نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ چوٹو نے کالر اور جی پی ایس ٹریکر پہن رکھا تھا۔ کتے کے مالک کے مطابق جب وہ متعلقہ ریسٹورنٹ پہنچے تو وہاں سے بھی انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کتے کی باقیات تک ضائع کی جا چکی تھیں۔

چوٹو کے مالک اس واقعے پر شدید غمزدہ ہیں اور انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود کو اور اس جرم میں ملوث افراد کو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے پالتو جانور کے لیے انصاف حاصل کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے جبکہ مقامی پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سوشل میڈیا پر 15 لاکھ فالوورز رکھنے والا کتا چوری، صرف 27 ڈالر میں بیچ کر کھا لیا گیا

Express News

امریکا: اپنے انعام کی پیشگوئی کرنے والے شخص نے بڑا انعام جیت لیا

Express News

کینیڈا: ہیومن فوسبال میچ کا انعقاد، عالمی ریکارڈ قائم

Express News

کروڑوں روپے مالیت کے ایک لاکھ کاکروچ ضبط

Express News

حقیقی ’پائریٹس آف دی کیریبیئن‘ کا شکار بنے جہاز کی باقیات دریافت

Express News

غیر فعال آتش فشاں میں بنا فٹبال میدان ’فیلڈ آف دی گاڈز‘

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو