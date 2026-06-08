عراق میں بس کو حادثہ اور آتشزدگی، 21 افراد ہلاک

عراق کے جنوبی شہر نصیریا کے قریب ایک مسافر بس کے اُلٹنے اور اُس میں آگ لگنے سے کم از کم 21 عراقی ہلاک اور 19 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق مقامی حکام نے بتایا کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ڈرائیور نے نصیریا کے قریب ایک ہائی وے پر بس کنٹرول کھو بیٹھی جس سے گاڑی الٹ گئی اور آگ میں بھڑک اُٹھی۔
عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کا حکم دیا اور حکام کو ہدایت کی کہ وہ حادثے کے ارد گرد کے حالات کے بارے میں رپورٹ پیش کریں۔
پولیس اور طبی حکام نے بتایا کہ 21 افراد کی جائے وقوعہ اور ہسپتال میں موت کی تصدیق ہوئی ہے جب کہ 19 دیگر زخمی ہیں۔
صحت کے حکام نے بتایا کہ زیادہ تر زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے اور وہ شدید جھلس گئے ہیں۔