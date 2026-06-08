پاسداران انقلاب کی جوابی کاروائی، اسرائیل کے نیواتیم اور تل نوف فضائی اڈوں پر حملے کا دعویٰ

یہ کارروائی اسرائیل کی جانب سے ایران کے مختلف علاقوں میں واقع متعدد ریڈار تنصیبات پر حملوں کے جواب میں کی گئی

ویب ڈیسک June 08, 2026
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تہران: ایران کی پاسدارانِ انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے دو اہم فضائی اڈوں، نیواتیم اور تل نوف کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔

پاسدارانِ انقلاب کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ کارروائی اسرائیل کی جانب سے ایران کے مختلف علاقوں میں واقع متعدد ریڈار تنصیبات پر حملوں کے جواب میں کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ چند منٹ قبل اسرائیل کے دونوں فوجی اڈوں پر حملے کیے گئے۔

ایرانی حکام کا مؤقف ہے کہ اسرائیلی حملوں میں ملک کے تین مختلف علاقوں میں موجود ریڈار مراکز کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد جوابی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔

نیواتیم اور تل نوف اسرائیل کے اہم فضائی اڈوں میں شمار ہوتے ہیں اور اسرائیلی فضائیہ کی کئی اہم سرگرمیاں ان اڈوں سے انجام دی جاتی ہیں۔ ایرانی بیان میں حملوں کے نتائج یا ممکنہ نقصان کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔

دوسری جانب اسرائیلی حکام کی جانب سے فوری طور پر ایرانی دعوے پر کوئی تفصیلی ردعمل سامنے نہیں آیا۔ آزاد ذرائع سے بھی حملوں کے اثرات یا نقصان کی فوری تصدیق نہیں ہو سکی۔

ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باعث خطے میں سیکیورٹی خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ عالمی برادری دونوں ممالک سے تحمل اور مزید کشیدگی سے گریز کی اپیل کر رہی ہے۔

تجزیہ کاروں کے مطابق اگر دونوں ممالک کے درمیان جوابی حملوں کا سلسلہ جاری رہا تو مشرقِ وسطیٰ میں صورتحال مزید پیچیدہ اور غیر مستحکم ہو سکتی ہے۔
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