بلوچستان میں پنجگور کی تحصیل پروم میں نادرا رجسٹریشن آفس قائم

مقامی آبادی کو شناختی دستاویزات کے حصول  کیلئے طویل مسافت طے کرکے پنجگور جانا پڑتا تھا

ویب ڈیسک June 08, 2026
facebook whatsup

ایف سی بلوچستان(ساؤتھ)نے پنجگورکی تحصیل پروم میں نادرا رجسٹریشن آفس قائم کردیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق آئی جی ایف سی بلوچستان (ساؤتھ) نے پنجگورکی تحصیل پروم  کا دورہ کرکے پروازفاؤنڈیشن کے زیرِانتظام نادرا رجسٹریشن آفس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔

تحصیل پروم میں نادرا آفس موجود نہ ہونے کے باعث مقامی آبادی کو شناختی دستاویزات کے حصول  کیلئے طویل مسافت طے کرکے پنجگور جانا پڑتا تھا۔

ایف سی بلوچستان (ساؤتھ) اورپرواز فاؤنڈیشن نے عوامی ضروریات کومدنظررکھتے ہوئے مختصر مدت میں نادرارجسٹریشن آفس قائم کیا۔  جدید سہولیات سے آراستہ دفترمیں کشادہ انتظار گاہ، خواتین کیلئے علیحدہ کاؤنٹر، ڈیٹا انٹری کاؤنٹر اور دیگرضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔

نادرا رجسٹریشن آفس اس وقت تحصیل پروم اورگرد و نواح کی تقریباً پچاس ہزارآبادی کوشناختی سہولیات انکی دہلیز پرفراہم کررہا ہے۔

مقامی عوام نے نادرا رجسٹریشن آفس کے قیام پرایف سی بلوچستان (ساؤتھ) پرواز فاؤنڈیشن کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

یمنی حوثیوں کا اسرائیل پر حملے کا دعویٰ، بحیرہ احمر میں اسرائیلی جہاز رانی پر پابندی کا اعلان

Express News

بلوچستان میں پنجگور کی تحصیل پروم میں نادرا رجسٹریشن آفس قائم

Express News

پی آئی اے کی کراچی سے مدینہ کی پرواز غیر معمولی تاخیر کا شکار 

Express News

پاسداران انقلاب کی جوابی کاروائی، اسرائیل کے نیواتیم اور تل نوف فضائی اڈوں پر حملے کا دعویٰ

Express News

عراق میں بس کو حادثہ اور آتشزدگی، 21 افراد ہلاک

Express News

اسرائیل کا ایران کے ماہشہر پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر حملہ، کارون پلانٹ کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو