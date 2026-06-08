کراچی: بیوی کو راڈ کے پے در پے وار سے قتل کرنے کے معاملے میں اہم پیشرفت

ملزم کیخلاف تھانہ پاکستان بازار میں مقدمہ درج کیا گیا تھا

ویب ڈیسک June 08, 2026
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بیوی کو مبینہ طور پر راڈ سے قتل کرنے کا مقدمے میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے جس میں عدالت نے ملزم ملزم اصغر کے جسمانی ریمانڈ میں 10 جون تک توسیع کردی ہے۔

تفصیلات کے مطابق پولیس نے ملزم اصغر کو عدالت میں پیش کیا۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ اصل حقائق سامنے لائیں گے جس کے لیے ملزم کا مزید جسمانی ریمانڈ درکار ہے۔

پولیس کے مطابق ملزم نے بیوی کو قتل کرکے خود تھانے آکر اطلاع دی۔ ملزم کیخلاف تھانہ پاکستان بازار میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔

واضح رہے کہ اورنگی ٹاؤن میں شوپر نے آہنی راڈ کے پے درپے وار کرکے بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ ابتدائی تفتیش میں پولیس نے واقعے کو گھریلو تنازع کا شاخسانہ قرار دیا۔
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