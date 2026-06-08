مردان میں تہرے اندھے قتل کیس کا ڈراپ سین ، چار ملزمان گرفتار 

مردان میں ایک واردات کے دوران میاں بیوی اور سالے کو پانچ روز قبل قتل کیا گیا تھا۔
تفصیلات کے مطابق ڈی پی او مسعود بنگشمردان نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کا تعلق تخت بھائی سے ہے، وہ ڈکیتی کی نیت سے آئے تھے۔
ملزمان اہل خانہ کو قتل کرنے کے بعد نقدی ، سونا اور موٹر کار لےکر فرار ہوئے تھے۔ مبینہ ڈاکوؤں نے مقتولین کے دو کمسن بچیوں کو بھی اغوا کیا تھا ، جنہیں بازیاب کرایا گیا۔
مقتول کی تیسری اور مقتولہ کی دوسری شادی تھی۔ مقتولین ہر تین ماہ بعد مکان تبدیل کرتے رہتے تھے۔ واردات کے مرکزی ملزم اشرف کی گرفتاری کیلئے چھاپے جاری ہیں۔ ملزمان تک رسائی سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کے ذریعے حاصل ہوئی۔