آئی جی آزاد کشمیر کا مظفرآباد کا دورہ، امن و امان کی صورتحال پر اظہار اطمینان

مظفرآباد کے باشعور عوام نے ریاستی اداروں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نام نہاد احتجاجی کال کو مسترد کردیا

ویب ڈیسک June 08, 2026
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مظفرآباد: کمشنر مظفرآباد اور آئی جی پولیس آزاد کشمیر نے مظفرآباد کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔

دورے کے دوران آئی جی پولیس نے پولیس اہلکاروں اور شہریوں سے گفتگو کی اور سیکیورٹی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔

آئی جی پولیس نے عوام کے جان و مال کے تحفظ اور علاقے میں قیام امن کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کی کوششوں کو سراہا۔

ملاقات کے دوران شہریوں نے بھی معمولاتِ زندگی کی بحالی پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ انتظامیہ اور پولیس پرامن ماحول کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہیں۔

مظفرآباد کے باشعور عوام نے ریاستی اداروں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نام نہاد احتجاجی کال کو مسترد کر دیا ہے۔

 
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