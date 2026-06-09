ہیٹ ویو کے دوران کراچی میں لوڈ شیڈنگ فوری بند کی جائے، سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع

گرمی سے ہونے والی اموات کے مقدمات کے الیکٹرک حکام کے خلاف درج کیے جائیں، معاذ محبوب

ویب ڈیسک June 09, 2026
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ایم کیو ایم پاکستان نے کے الیکٹرک کی اعلانیہ و غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرادی۔

رکن سندھ اسمبلی معاذ محبوب کی جانب سے جمع کرائی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ ہیٹ ویو کے دوران کراچی میں لوڈ شیڈنگ فوری طور پر بند کی جائے، ہیٹ ویو کے دوران ہونے والی اموات کے مقدمات کے الیکٹرک حکام کے خلاف درج کیے جائیں۔

 قرارداد میں کہا گیا کہ کے الیکٹرک نے اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کی ہدایات نظر انداز کر کے ایوان کا استحقاق مجروح کیا، کراچی خصوصاً پی ایس 127 میں 12 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ناقابل قبول ہے۔

 معاذ محبوب نے کہا کہ کے الیکٹرک کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی مکمل اور تحریری رپورٹ سندھ اسمبلی میں پیش کرے، عوام کو درپیش مشکلات اور لوڈ شیڈنگ کی وجوہات سے آگاہ کیا جائے۔
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