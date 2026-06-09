ٹرمپ کی ایرانی تال کے ساتھ تال ملانے کی مضحکہ خیز ویڈیو وائرل

حال ہی میں سیرا لیون میں ایرانی سفارتخانے نے ٹرمپ کی مضحکہ خیز اے آئی ویڈیو جاری کی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگئی ہے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر سیرا لیون میں ایرانی سفارتخانے کے نام سے آفیشل اکاؤنٹ کے ذریعے ویڈیو جاری کی گئی جس میں امریکی صدر کو ایران کی تال کے ساتھ اپنی ملاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کیسے ٹرمپ پاسدارانِ انقلاب کے ترجمان ابراہیم ذوالفغاری کی تال سمجھ کر اُن کی تال کے ساتھ اپنی تال ملارہے ہیں۔
ویڈیو کے کیپش میں لکھا ہوا ہے کہ قدم بہ قدم ٹرمپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کی دھن پر کیسے رقص کیا جائے۔ آمر صرف ایک ہی زبان سمجھتے ہیں۔