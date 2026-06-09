اسلام آباد ہائی کورٹ میں سلمان اکرم راجہ کی جانب سے پولیس کی مبینہ ہراسانی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔
جسٹس انعام امین منہاس نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے وفاقی پولیس حکام کو ہدایت کی کہ وہ ایف آئی اے کی رپورٹ کا جائزہ لے کر آئندہ دلائل پیش کریں۔
سماعت کے دوران وفاقی پولیس کی جانب سے ڈائریکٹر لاء طاہر کاظم عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ ایف آئی اے کی شکایت ہے کہ سلمان اکرم راجہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اس حوالے سے ایف آئی اے میں انکوائری زیر التوا ہے۔
اس موقع پر جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے کہ ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق سلمان اکرم راجہ کے خلاف کوئی کیس موجود نہیں۔ عدالت نے ڈائریکٹر لاء طاہر کاظم کو ہدایت کی کہ پہلے رپورٹس کا مطالعہ کریں، پھر عدالت میں مؤقف پیش کریں۔
بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی۔